В Турции установилась 50-градусная жара

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Министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки сообщил, что температура воздуха в центральной части страны впервые в истории поднялась выше 49,5℃.

Соответствующая публикация размещена в аккаунте министра в соцсети X (Twitter).

Новый температурный рекорд был установлен в городе Сарыджак в провинции Эскехешир. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2021 года в городе Джизре провинции Ширнак. Тогда температура воздуха составила 49,1 °C .

«На этом фоне для борьбы с изменением климата я призываю всех проявить участие в деле достижения цели по нулевым выбросам CO2 и экологическому развитию к 2053 году, установленным нашим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом», — заявил министр.