Президент Украины посетил Запорожскую область (видео)

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожскую область во вторник, 15 августа. Он пообщался с военными и обсудил с ними контрнаступление. Об этом говорится в его заявлении.

По словам президента, он побывал в Мелитопольском направлении. Там он посетил 3-ю бригаду оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана. Ее бойцы принимали участие в боевых задачах на территории Донецкой и Луганской областей, в оборонных боях за Харьков, в освобождении деревень и поселков вблизи Харькова.

«Сейчас воины бригады ведут наступательные действия в Запорожском направлении. С командиром бригады обсудили наиболее проблемные вопросы», – отметил президент.

Кроме этого, он посетил передовой пункт управления 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Там он поблагодарил военных за защиту Украины на Ореховском направлении.

«Наши воины способны обеспечить Украине реальную свободу. Спасибо за вашу стойкость и за каждый метр результата!» – подчеркнул Зеленский.

Во время визита в Запорожскую область Зеленский также встретился со 118-й отдельной механизированной бригадой, ведущей наступление на Мелитопольском направлении.

«Шаг за шагом решительно идут к необходимому результату», – отметил президент Украины.

