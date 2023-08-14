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Молдова высылает 45 российских дипломатов

Молдова высылает 45 российских дипломатов

Молдова высылает 45 дипломатов РФ из посольства в Кишиневе из-за дестабилизационных усилий, к которым прибегла Москва относительно Республики. О «прощании» с российскими представителями МИД сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что такой шаг Кишенев планировал еще с июля 2023 года – тогда правительство страны впервые распорядилось о сокращениях в диппредставительстве России.

В частности, глава МИД Молдовы Нику Попеску говорил, что Республика должна ограничить количество людей, которые пытаются дестабилизировать страну.

– Мы согласились с необходимостью ограничить количество аккредитованных дипломатов из России, чтобы было меньше людей, пытающихся дестабилизировать Республику Молдова, – сказал министр.

Отмечается, что количество аккредитованных дипломатов в посольстве РФ в Кишиневе составит 25 человек (ранее было 80). МИД Молдовы определил, что персонал должны сократить до 15 августа.

Отдельно Попеску говорил, что долгое время его страна была враждебной целью для России, которая реализовала свою политику, в том числе и через дипломатов.

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