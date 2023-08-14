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Минздрав: В жестких карантинных мерах необходимости нет

Минздрав: В жестких карантинных мерах необходимости нет

Новый подтип EG.5 «омикрон-штамма» коронавируса, впервые обнаруженный в феврале этого года, был оценен ВОЗ как вариант, представляющий интерес. Из двух вариантов, находящихся в настоящее время в этом статусе, количество случаев заражения XBB.1.5 уменьшается, а уровень заражения XBB.1.16 остается стабильным.

Об этом заявил эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Таяр Эйвазов.

Он отметил, что иммунитет, выработавшийся в результате того, что большая часть населения планеты привилась от инфекции, защищает их в той или иной степени:

«Формирование новых штаммов вируса связано с его мутациями. Это естественный процесс и стадия эволюции вируса. Опыт показывает, что новейший штамм превосходит предыдущий по своей инфекционности и связанной с этим скорости распространения, но значительно ослабляется его способность вызывать тяжелое заболевание. Интерес к варианту «омикрон-штамма» EG.5 обусловлен недавним ростом числа случаев заражения этим штаммом, который до сих пор в основном наблюдается в США, Европе и на западе Тихого океана. Официальные лица ВОЗ прогнозируют, что эта тенденция сохранится и достигнет пика осенью, когда данный штамм станет доминирующим. В то же время сообщается, что общий уровень опасности невелик. Так, хотя в некоторых странах наблюдается небольшой рост госпитализаций из-за коронавируса, в отделениях интенсивной терапии такого роста не отмечается. Также продолжает снижаться количество смертей от COVID-19. Таким образом, нет никаких доказательств того, что новый штамм вызывает более тяжелое заболевание. Для изучения влияния штамма EG.5 на клинические результаты необходимы более масштабные исследования. ВОЗ рекомендует государствам не терять бдительности в этом вопросе, в районах с повышенным уровнем заражения людям желательно носить маски в закрытых помещениях, где наблюдается плотность населения, а лицам из группы риска – вакцинироваться 4-й бустерной дозой. Однако в применении специальных, более жестких карантинных мер необходимости нет. Следует также отметить, что этот вопрос постоянно находится в центре внимания Министерства здравоохранения и других соответствующих государственных учреждений Азербайджана. Тесты, проводимые в нашей стране, позволяют выявить коронавирус вне зависимости от его штаммов. По статистике Оперативного штаба, текущая эпидемиологическая ситуация остается стабильной, распространение инфекции очень низкое».

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