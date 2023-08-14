В Хызы двое работников мукомольного предприятия погибли в результате отравления газом

129 Просмотров

13 августа в прокуратуру района поступила информация о гибели 2 человек на мукомольном предприятии, расположенном в Хызинском районе.

Как сообщили в прокуратуре Хызинского района, в ходе предварительного расследования было установлено, что Джавид Годжаев 1974 года рождения и Мушфиг Мугбилов 1981 года рождения погибли в результате отравления газом, образовавшимся в технических скважинах, а Хаял Расулов 1985 года рождения также получил отравление.

По факту в прокуратуре района ведется расследование.