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Болтон обвинил Байдена в медленном наступлении ВСУ

Болтон обвинил Байдена в медленном наступлении ВСУ

Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал политику, проводимую администрацией президента США Джо Байдена в отношении Украины.

Об этом он написал в статье для газеты The Wall Street Journal.

Болтон заявил, что причины медленного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) кроются в медленных поставках помощи Киеву. По его мнению, споры о поставках оружия, страх эскалации и действия Москвы привели к «парализующей осторожности» ряда стран. При этом НАТО проявляет «неготовность придерживаться обязательств по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Бывший советник Трампа добавил, что неспособность ВСУ достичь значительных успехов в ходе операции — это результат политики Байдена, направленной на отсрочку победы России. «В том, что украинское наступление заглохло, следует винить нерешительность Байдена», — обвинил его Болтон.

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