Таджикистан проверит условия жизни в России своих трудовых мигрантов

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В Уфу, Москву, Петербург, Новосибирск и Екатеринбург в ближайшее время будут направлены таджикские правительственные инспекции, которые выяснят, как живется гастарбайтерам из Таджикистана в этих российских городах и не возникают ли у них там проблемы.

Об этом сообщило Министерство труда, миграции и занятости населения республики.

Уточняется, что эта работа будет проходить под личным кураторством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Таджикское правительство сообщает, что примет все меры для защиты прав и интересов своих соотечественников за рубежом.