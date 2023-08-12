Зачем шумит хайская губерния?

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В благоглупостях всегда упорствуют недалекие и просто безответственные люди, для которых не существует понятия стыда и чести. Злоупотребляя вниманием и терпением других, они лишь обнажают собственную моральную несостоятельность.

Никол Пашинян продолжает следовать по корявой дороге неадекватности, показывая, что в упор не видит настоящие проблемы, стоящие, как перед его страной, так и перед регионом. Необдуманными шагами и пустыми помыслами он тянет процессы вспять, дабы заморочить голову сообществу не существующей проблемой армянского меньшинства Азербайджана.

Его последний фортель вообще не выдерживает критики. На последнем заседании кабинета он снова пустился в пустопорожние рассуждения о правах горстки армян, что живут в Карабахском экономическом районе Азербайджана, о призрачных механизмах международного наблюдения и прочих вещах, что не вписываются в контекст актуальности в поствоенных реалиях.

Апофеозом же его политической изобретательности можно считать обращение его страны в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания. В качестве основания Иреван приводит «ухудшение гуманитарной ситуации в результате принудительной и полной блокады мирного населения Карабаха».

Вместо того чтобы сконцентрироваться на предметных вопросах, армянская власть нагоняет градус противостояния, не осознавая, что любой новый виток напряженности закончится очередным фиаско для нее самой.

Тем не менее, Иреван продолжает стучаться в двери сообщества с нытьем примитивного жалобщика, чтобы заставить всех поверить в очередную сказку о несуществующей трагедии. Пашинян и его присные прекрасно знают, что Азербайджан практически действует безошибочно, не дает даже гипотетических шансов конкуренту хотя бы на теоретический успех. Несмотря на это, проигравший субъект продолжает искушать судьбу, авось что-нибудь да прокатит.

Не трудно заметить, как Армения действует на грани фола, грубо попирая букву международного права, обходя требования конвенций и правовых актов. Сознательно идя на провокационные действия, ставит на принцип «чем хуже, тем лучше», не понимая, что хуже становится только для нее самой. Армения потеряла нити управления, и хаотично подстраивается под алгоритм испорченной машины.

Скорее, тут имеет место потеря контроля за разумом, коль все «инициативы» соответствуют содержанию и положениям учебника ошибок. Одним словом, диагноз ясен. Так на что же рассчитывает Иреван, будоража внимание международных инстанций и внося раздрай в структуру деятельности высоких инстанций?

Сама Армения на протяжении почти тридцати лет игнорировала требования четырех резолюций Совета безопасности ООН, строя из себя жертву в войне, инициатором которой сама же выступила. Под всевозможными предлогами руководители страны-агрессора обходили стороной требования законов и резолюций, придумывали разного рода причины, чтобы отлынивать от выполнения предписаний международных актов.

Руководителям страны, которая всколыхнула Южный Кавказ, казалось, что им все сойдет с рук, все забудется и в накладе останется Азербайджан, на территории которого шла жестокая первая Карабахская война, а следом волнообразный каскад экоцида, урбицида вперемежку с актами геноцидов.

Международные институты, в двери которых сегодня настойчиво стучится опозоренный Иреван, определенно дали слабину и не сочли нужным должным образом надавить на агрессора, чтобы тот следовал законам и необходимым требованиям.

Баку сделал необходимые выводы, и занялся усилением позиции на дипломатическом фронте, позаботившись и над наращиванием оборонного потенциала. Время показало правоту видений официального Баку, который после долгих ожиданий перешел к действиям и восстановил силу международного права в регионе, выбив из рук неуравновешенного агрессора боевой запал. А его дипломатический ресурс и вовсе канул в Лету ввиду никчемности.

В Иреване были уверены, что надежно поставили взрывоопасную ситуацию на паузу, и время будет играть на них до тех пор, пока Баку не смирится с потерей своих территорий. Горько просчитались. Теперь они продолжают старую игру уже в унизительном положении, наивно надеясь, что смогут оказать политическое воздействие на визави в условиях его абсолютного превосходства. Ну не глупо ли?!

Неужели продукт воображения настолько примитивен, что Пашиняну и его команде мерещится прорыв в безнадежной обстановке?!

Уму непостижимо, Армения жалуется на соседа только за то, что он навел порядок на своих государственных границах, усилил контроль за перемещениями по коммуникациям, предотвратил контрабанду, да еще и разоблачив противозаконные действия такой всемирно известной гуманитарной организации, как Международный Комитет красного крест (МККК). Разве все эти мотивы как-то противоречат букве международного права?

Уклоняясь от выполнения взятых на себя обязательств в рамках трехсторонних договоренностей, Иреван осуществляет безуспешные попытки доставки на территорию Азербайджана военного снаряжения и получает из-за этого по рукам. Он заставляет уцелевших сепаратистов держать в заложниках армян Карабаха, отказываясь от безопасного маршрута доставки продовольствия и ресурсов (по маршруту Агдам-Ханкенди), а следом истерит, мол, Баку блокирует обеспечение армянской общины.

Совсем недавно Армения обратилась с жалобой в Международный арбитражный суд в связи с установкой Азербайджаном ППП на приграничной дороге Ханкенди-Лачин, посчитав действия Баку противозаконными.

Вердикт суда не заставил себя ждать. Он полностью оправдал действия азербайджанской стороны, поскольку пост поставлен на пограничной линии, и если имеют место перемещения людей, перевозки грузов в обоих направлениях, пограничная служба Азербайджана не только вправе, но и должна досматривать предметы, личный багаж, проверять документы, удостоверяющие личность перемещающихся. Все по закону, и не придерешься. И зачем же шумит хайская губерния?

Армения много тратит сил и энергии на осуществление напрасных идей. Они, по сути, мертворожденные, и ждать от них какого-то прока – удел людей с больным воображением, для которых уроки истории и собственные ошибки ничего не значат. Стоит ли после всего этого их в чем-то убеждать?

Тофик Аббасов