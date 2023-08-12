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Украина открыла регистрацию судов для прохода по временным коридорам в Черном море

Украина открыла регистрацию судов для прохода по временным коридорам в Черном море

Регистрация торговых судов, готовых проходить по объявленным Киевом временным маршрутам в украинские порты на Черном море, открыта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитряй Плетенчука.

«Принято решение наконец решить эту проблему – открыть эти пути морских коммуникаций. Соответственно, предупреждены судовладельцы и капитаны судов, что опасность существует. Поэтому, конечно, это все будет происходить под наблюдением Вооруженных сил Украины. И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает», – сказал Плетенчук.

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