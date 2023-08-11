Община Западного Азербайджана призвала Пашиняна не вмешиваться в дела страны |
Западные азербайджанцы осудили провокацию армянского духовенства |
Украинские дети побывали в Шамахы (фото) |
Азербайджан отреагировал на провокационные заявления Пашиняна |
Баку отреагировал на статью «Коммерсанта» |
Вывезенного из Карабаха Рубена отправят в Африку |
Новая Зеландия включила Россию, Китай и Иран в список угроз нацбезопасности |
Мощный подземный толчок в Турции, 23 человека пострадали (обновлено, видео) |
Страны Западной Африки выступили за скорейшее вторжение в Нигер |
Главное Мир

«Это наша бурая-бурая линия». Возможные поставки немецких ракет Киеву вогнали Скабееву в ступор (видео)

"Это наша бурая-бурая линия". Возможные поставки немецких ракет Киеву вогнали Скабееву в ступор (видео)

Немецкое правительство может объявить в ближайшее время о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Это будет важным шагом в укреплении обороноспособности Украины и сдерживании агрессии со стороны России. Ракеты Taurus имеют высокую точность и скорость, а также способны преодолевать системы противовоздушной обороны.

Обычно многословная российская пропагандистка Ольга Скабеева на этот раз не нашла большого количества эпитетов, чтобы оскорбить Берлин и Киев, отмечает dialog.ua.

– Берлин готов объявить о поставке крылатых ракет Taurus с дальностью полета более 500 км. Это весь Крым, Ростов, Краснодарский край. То есть не просто красная линия, это наша бурая-бурая линия, – выдала она.

Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии свыше 500 километров и обладают высокой точностью и скрытностью. Они способны поражать различные наземные цели, включая бункеры и скрытые объекты.

Технические характеристики Taurus включают в себя двигатель турбореактивный, систему наведения инерциальную с коррекцией по спутниковой навигации и тепловизионную головку самонаведения, а также боевую часть массой 480 кг с проникающей способностью до 6 метров бетона.

Теги:
Из этой рубрики
"Это наша бурая-бурая линия". Возможные поставки немецких ракет Киеву вогнали Скабееву в ступор (видео)
Мир

«Это наша бурая-бурая линия». Возможные поставки немецких ракет Киеву вогнали Скабееву в ступор (видео)

2023/08/11, 22:18
Сторонники мятежников проводят митинг у французской военной базы в Нигере (видео)
Мир

Сторонники мятежников проводят митинг у французской военной базы в Нигере (видео)

2023/08/11, 21:49
При столкновении поезда с грузовиком в Польше пострадали десятки человек (видео)
Мир

При столкновении поезда с грузовиком в Польше пострадали десятки человек (видео)

2023/08/11, 21:10
Власти Грузии предоставят онкобольным бесплатное лечение
Мир

Власти Грузии предоставят онкобольным бесплатное лечение

2023/08/11, 20:52
Кадыров считает, что Россия выиграет "по всем фронтам" (видео)
Мир

Кадыров считает, что Россия выиграет «по всем фронтам» (видео)

2023/08/11, 20:26
Турция ликвидировала 12 террористов Рабочей партии Курдистана (видео)
Мир

Турция ликвидировала 12 террористов Рабочей партии Курдистана (видео)

2023/08/11, 20:13
Галатский мост в Стамбуле частично закроют на 40 дней на ремонт
Мир

Галатский мост в Стамбуле частично закроют на 40 дней на ремонт

2023/08/11, 19:48
Мятежники в Нигере готовятся к иностранному вторжению
Мир

Мятежники в Нигере готовятся к иностранному вторжению

2023/08/11, 18:29
Представитель ГУР: Атаковать Москву будут чаще
Мир

Представитель ГУР: Атаковать Москву будут чаще

2023/08/11, 17:56