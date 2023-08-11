Киев хочет отменить безвизовый режим с Израилем

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Киев рассматривает возможность отмены безвизового режима с Израилем и хочет инициировать исключение Иерусалима от встреч контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

Об этом пишет Kyiv Post.

«Главная причина – систематические недружественные действия Израиля в отношении Украины и фактически пророссийская позиция на международной арене», – приводит Kyiv Post слова источника.

По его данным, Киев также инициирует исключение Израиля из встреч в формате «Рамштайн» по оказанию военной помощи Украине.