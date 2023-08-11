Чингиз Аскеров – «Минвалу»: Ожидается, что до середины 2024 года ЕСПЧ вынесет решение о приемлемости жалобы Азербайджана против Армении

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Азербайджан ожидает, что до середины следующего года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынесет решение о приемлемости межгосударственной жалобы против Армении с целью восстановления прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, покинувших свои дома в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, а также наших граждан, пострадавших в результате бомбежек армянскими вооруженными силами мирных городов во время второй Карабахской войны. Об этом в эксклюзивном интервью Minval.az заявил представитель Азербайджана в ЕСПЧ, заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров.

– Известно, что международные эксперты принимали участие в определении размера материального ущерба, нанесенного Арменией в результате оккупации 20 % территорий Азербайджана и в ходе 44-дневной Отечественной войны, чтобы предъявить стране-агрессору как субъекту международного права иски на выплату репараций. По имеющейся информации, размер нанесенного ущерба варьировал между 50-60 млрд долларов. Президент Ильхам Алиев не раз заявлял о намерениях привлечь Армению к ответу за нанесенный Азербайджану колоссальный материальный ущерб. В этом свете интересно знать, сколько жалоб от граждан Азербайджана против Армении на сегодняшний день находятся на рассмотрении ЕСПЧ. Сколько из них суд удовлетворил и на какую сумму?

– В январе 2021 года Азербайджан подал в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Армении с целью восстановления прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, покинувших свои дома в результате военной агрессии Армении против Азербайджана. Также были поданы жалобы наших граждан, пострадавших в результате бомбежек армянскими вооруженными силами наших мирных городов во время второй Карабахской войны.

Нами и противной стороной были представлены в Европейский суд доводы по вопросу приемлемости данной жалобы. Ожидаем, что до середины следующего года ЕСПЧ вынесет решение о приемлемости жалобы. На последующем этапе, после решения о приемлемости, мы представим свои доводы по сути жалобы, где еще раз подробно изложим свою позицию о нарушении прав человека со стороны Армении. Пока производство идет по первой жалобе, по остальным жалобам производство не началось: ни по нашим, ни по армянским.

– Теперь, когда Азербайджану удалось вернуть свои территории, насколько облегчена работа по сбору доказательной базы для предъявления жалобы против Армении? В результате оккупации Арменией территорий Азербайджана и 44-дневной войны мы имеем 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев. Армяне жили в их домах, превратили их в развалины, разрушили все предприятия, истребили лесные насаждения, эксплуатировали золоторудные предприятия. Начиная от Джебраильского района и до Губадлы нет ни одного уцелевшего здания. 30 лет Арменией эксплуатировались наши природные ресурсы — золотые рудники Сейюдлю в Кяльбаджаре и Веджанлы в Зангилане.

– Несомненно, освобождение нашей доблестной армией под руководством Верховного главнокомандующего, господина Ильхама Алиева территорий, находившихся под армянской оккупацией на протяжении 30 лет, позволяет более детально и точно определить размер материального ущерба. Надо отметить, что представление требования о компенсации за нарушение прав человека – это последний этап производства в Европейском суде. Уверен, что к этому моменту мы выйдем с окончательной цифрой, с учетом материального и морального ущерба, а также индексации суммы материального ущерба.

– С какими проблемами сталкивается Азербайджан в ЕСПЧ в этих вопросах, ведь известно, что международные организации и силы, сочувствующие Армении чинят разные препятствия Азербайджану в деле достижения правосудия и справедливости?

– Не могу сказать, что мы сталкиваемся с какими-либо проблемами в Европейском суде. Процесс уже продолжается более двух лет, и за это время международные судебные инстанции смогли определить правовые и неправовые составляющие позиций Азербайджана и Армении.

Конечно, мы наблюдаем за процессами в международных организациях, в том числе в самом Совете Европы, и принимаемыми в рамках этих организаций необъективными решениями. Однако мы уверены, что подобные решения не смогут стать препятствием для принятия объективного и справедливого постановления в этом вопросе.

Рамелла Ибрагимхалилова