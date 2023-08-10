Маск не прочь заменить бой с Цукербергом на дебаты

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Куратор конференции TED Крис Андерсон предложил заменить бой на ринге между американским бизнесменом Илоном Маском и руководителем корпорации Meta Марком Цукербергом на дебаты «Как построить потрясающее будущее». Основатель SpaceX отметил, что это неплохой вариант.

«Хорошая идея», — написал он в Twitter (Х).

Маск при этом добавил, что считает поединки благородным видом спорта.

Андерсон в ответ подчеркнул, что в 15% соревнований по ММА участники получают сотрясение мозга, то есть погибает очень много важных клеток мозга. Он также указал на то, что многие не задумываются о будущем, хотя это является важным вопросом.