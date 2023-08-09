Байрамов обсудил ситуацию в регионе с представительницей Госдепа

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9 августа 2023 года министр Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора была обсуждена повестка дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, вопросы, вытекающие из процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что Армения под разными предлогами намеренно обостряет ситуацию в регионе, а также препятствует мирному процессу, распространяя такие утверждения, как “блокада” и “гуманитарный кризис”. Вместе с тем, он подчеркнул, что продолжающиеся претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана неприемлемы, Армения по-прежнему отказывается полностью выводить свои вооруженные силы с азербайджанских территорий и вмешивается во внутренние дела нашей страны.

Он напомнил, что Армения продолжает провокации против пограничного пропускного пункта Лачин, созданного Азербайджаном на своей суверенной территории, тем не менее, наша страна создает условия для проезда армянских жителей в обоих направлениях.

По словам министра Джейхуна Байрамова, несмотря на то, что Азербайджаном были предложены альтернативные маршруты Агдам-Ханкенди для перевозки грузов, создание армянской стороной преград на дорогах для перевозки грузов и противодействие перевозке грузов этими путями еще раз доказало, что заявления о “блокаде” и “гуманитарной ситуации” являются политическими манипуляциями.

Во время телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.