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Главное Мир

Иран разработает сверхзвуковую крылатую ракету

Иран разработает сверхзвуковую крылатую ракету

Иран получил все необходимые технологии для создания сверхзвуковой крылатой ракеты. На данный момент она находится на стадии испытаний. Об этом 9 августа сообщает иранское информационное агентство «Тасним».

«Этот воздушный корабль нового поколения иранских ракет в настоящее время проходит испытания, но скоро станет новой главой в оборонной мощи Ирана», — анонсировало агентство.

Также издание заявило, что данная технология позволит значительно ускорить время реагирования Ирана в случае любой угрозы и даст возможность лишить противника способа реакции. Однако точные сроки реализации проекта не указываются.

Такое заявление последовало на фоне постоянно накаляющейся ситуации вокруг США в Персидском заливе, а также после презентации Америкой новых кораблей, оснащенных ракетами дальностью 600 км.

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