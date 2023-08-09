Иран разработает сверхзвуковую крылатую ракету

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Иран получил все необходимые технологии для создания сверхзвуковой крылатой ракеты. На данный момент она находится на стадии испытаний. Об этом 9 августа сообщает иранское информационное агентство «Тасним».

«Этот воздушный корабль нового поколения иранских ракет в настоящее время проходит испытания, но скоро станет новой главой в оборонной мощи Ирана», — анонсировало агентство.

Также издание заявило, что данная технология позволит значительно ускорить время реагирования Ирана в случае любой угрозы и даст возможность лишить противника способа реакции. Однако точные сроки реализации проекта не указываются.

Такое заявление последовало на фоне постоянно накаляющейся ситуации вокруг США в Персидском заливе, а также после презентации Америкой новых кораблей, оснащенных ракетами дальностью 600 км.