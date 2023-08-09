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В NASA предупредили о приближении к Земле опасного астероида

В NASA предупредили о приближении к Земле опасного астероида

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле потенциального опасного астероида.

Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA.

Сближение объекта с Землей произойдет 23 августа. В этот день на расстоянии примерно в 6 млн км от планеты пролетит астероид 6037 (1988 EG). Его диаметр составляет от 430 до 960 метров, а скорость — 14,25 км в секунду.

Согласно прогнозу, минимальное расстояние между планетой и небесным телом составит почти 6,1 млн км.

Астероид 6037 (1988 EG) причислен к числу потенциально опасных. В эту категорию входят астрономические объекты, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 млн км (до 0,05 астрономической единицы).

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