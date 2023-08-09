Асад отказался встречаться с Эрдоганом, пока турецкие войска находятся в Сирии

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Президент Сирии Башар Асад исключил возможность проведения переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в условиях, когда турецкие войска находятся на сирийской территории.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Встреча с [президентом Турции] Реджепом Тайипом Эрдоганом не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара, – подчеркнул он. – Вступление в переговоры с ним [Эрдоганом] в нынешней ситуации будет означать признание турецкой оккупации северных районов Сирии».