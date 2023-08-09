Адвокаты о вопросе квартир, захваченных вынужденными переселенцами: Время пришло!

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Государство должно инициировать специальный проект, предусматривающий выплату компенсации за моральный и материальный ущерб тем собственникам, которые долгие годы были лишены законного права проживать в своих квартирах из-за вынужденных переселенцев, вселившихся в их жилье. Такое мнение высказал адвокат Фуад Агаев в беседе с Minval.az, комментируя ситуацию, образовавшуюся вокруг квартир, занятых в 90-е годы вынужденными переселенцами из Карабаха и беженцами из Армении.

Решение проблем жилья беженцев и вынужденных переселенцев за счет частной собственности других граждан – вопрос, который не терял своей актуальности все последние годы, а после того, как Азербайджан одержал победу в 44-дневной Отечественной войне и вернул захваченные армянами территории, и вовсе встал остро.

Местные СМИ много писали о том, как настоящие владельцы жилья, занятого беженцами, годами бьются за право проживать в собственных квартирах. И хотя суды выносили решения об удовлетворении исков настоящих владельцев о выселении беженцев из их квартир, исполнять их не торопились.

По словам судей, действовало распоряжение президента от 1 июля 2004 года, в котором государственным органам поручено не трогать беженцев и вынужденных переселенцев, временно заселивших общественные здания, квартиры и земельные участки в период до 1998 года, пока они не вернутся на свои родные земли. Поэтому владельцев квартир просили подождать до решения вопроса обеспечения беженцев жильем. Но, наконец, Азербайджан вернул свои земли и приступил к поэтапной реализации программы «Великое возвращение», значит, наступило время приступить к исполнению решений в пользу хозяев жилья.

Тут же следует отметить, что в течение 15 лет государство занимается решением жилищного вопроса в рамках программы улучшения жилищных условий для беженцев и вынужденных переселенцев: построено и сдано в эксплуатацию более 100 поселков, рассчитанных на т 300 тысяч человек. А в 2022 году в Азербайджане стартовала та самая долгожданная программа «Великое возвращение», вынужденные переселенцы поэтапно возвращаются в родные края.

Кроме того, Азербайджан настаивает на компенсации ущерба, который Армения нанесла в период оккупации территорий Азербайджана, и в связи с этим обращается в ЕСПЧ с жалобами.

Между тем, по словам Ф.Агаева, подобных дел за эти годы через суды прошло великое множество: сотни, даже тысячи. И суды эти, как правило, удовлетворяли иски собственников, но пользы от этого не было, так как исполнение решений постоянно откладывалось.

«Правда, последние несколько лет ситуация несколько изменилась в лучшую сторону, в некоторых случаях решения судов исполнялись, и законные владельцы возвращались в свои жилища. Но даже эти отдельные случаи не решают той колоссальной проблемы собственников, десятилетиями лишенных недвижимости. Проблема заключается в том, что государство в 90-е годы переложило свои обязанности на плечи рядовых граждан, и груз этих обязанностей граждане тащат вот уже три десятилетия. Эти люди, по сути, превратились в бомжей, они лишены возможности распоряжаться и обладать своим имуществом, и сами были вынуждены снимать углы, терпя при это не только моральный, но и материальный ущерб. Я считаю, что данный вопрос обязательно должен решаться на законодательном уровне: государство должно инициировать проект, предусматривающий выплату компенсации тем, кто долгие годы был лишен законного права жить в своих квартирах из-за вынужденных переселенцев. И сумма компенсации должна быть выплачена в достаточной степени», – сказал адвокат.

Ф.Агаев убежден, что это инициатива будет положительно воспринята не только собственниками, долгие годы фактически выполнявшими функцию государства по предоставлению жилья вынужденным переселенцам, но и окажется полезной и показательной для имиджа государства.

«Конечно же, количество таких дел в судах настолько велико, что всякий раз выносить отдельные решения по идентичному вопросу было бы, с точки зрения судебной практики, не совсем экономично. А так, в зависимости от местонахождения квартир, площади, количества потерянных собственником лет, должен быть определен ущерб и обеспечена выплата компенсации. Специальный законодательный акт на этот счет просто необходим», – заявил Ф.Агаев.

В свою очередь, адвокат Аббас Атакишиев, отвечая на вопросы «Минвала», подтвердил слова коллеги, отметив, что азербайджанские суды, признавая права собственников, практически всегда выносили решения в их пользу, в том числе и решения по вопросам возмещения ущерба имуществу, которым незаконно пользовались вынужденные переселенцы. Решения судов по этим вопросам всегда предоставлялись Комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев, их обязывали выплатить требуемую сумму.

«Вся загвоздка заключалась в исполнении решений из-за неопределенности с карабахским вопросом, – считает А. Атакишиев. – Сегодня вынужденные переселенцы возвращаются в освобожденные районы, и, думаю, решения судов, вынесенные в пользу собственников, будут постепенно исполняться. И исполнения должны начаться как можно скорее, так как на самом деле это ненормальная ситуация, когда владелец квартиры не может жить в своем доме столько лет и пользоваться им в своих интересах. Кроме того, будут и «подводные камни», так как за 30 лет могли умереть и сами собственники, и также те, кто занял их квартиры. Все эти вопросы однозначно должны рассматриваться судом».

Ну, а по словам адвоката Акрама Гасанова, отказ судов в рассмотрении дел собственников и не исполнение решений судов в случае, если собственник выигрывал дело, является показателем вопиющего произвола по отношению к правам граждан Азербайджана.

«Произошла очень странная и дикая рокировка: вынужденные переселенцы – граждане Азербайджана, изгнанные армянскими оккупантами из Карабаха, приехали в Баку и заняли квартиры граждан Азербайджана, которые, как вы понимаете, также стали вынужденными переселенцами поневоле. Обычно граждане за определенную плату сдают свои квартиры исключительно по собственному желанию. И если уж заниматься благотворительностью, то не по принуждению, а по зову сердца. Если бы в законе было прописано, что каждый гражданин обязан предоставить бесплатно свою жилплощадь в тех или иных определенных случаях. Но такого же пункта в законе нет. Государство долгие годы не обеспечивало права собственников, лишенных жилья, хотя на самом деле это обязанность государства – защита слабых, бедных, изгнанных. В этом плане у нас сложилась несправедливая ситуация, ведь переселенцы вселялись не только в квартиры, освобожденные армянами, проживавшими здесь до войны, но и жилища, чьи собственники временно отсутствовали, уехав по делам из страны. А сейчас сам Бог велел пересмотреть этот вопрос. Но как? Ситуация поменялась, и, я думаю, что если собственники квартир, «отжатых» временными переселенцами, массово обратятся в суды, то будет больше шансов вернуть свою собственность. Сейчас самое время требовать возвращения своей недвижимости», – подытожил А.Гасанов.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Гражданское общество, построение правового государства».