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Путин внес в ГД поправки в статьи об информировании ООН и СЕ о военном положении и ЧП в РФ

Путин внес в ГД поправки в статьи об информировании ООН и СЕ о военном положении и ЧП в РФ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального конституционного закона, отменяющего необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного или чрезвычайного положений. Документ размещен в думской электронной базе.

Поправки вносятся в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Действующие нормы устанавливают, что в случае введения военного положения на территории РФ или в отдельных регионах президент принимает меры по уведомлению генсеков Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан. В случае введения чрезвычайного положения подобное информирование входит в обязанности МИД РФ. Также ООН и Совет Европы информируются в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положений.

Новые нормы предлагают исключить из законов пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохранить в законах положения только об информировании генсекретаря ООН. Кроме того, из закона «О чрезвычайном положении» также предлагается исключить норму о том, что международные обязательства, возложенные на МИД РФ, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, конвенция и ратифицированные протоколы к ней прекратили свое действие в отношении РФ с 16 марта 2022 года. «В этой связи необходимо внесение изменений в указанные федеральные конституционные законы в части, касающейся упоминания указанной конвенции и необходимости информирования генерального секретаря Совета Европы о введении и отмене (прекращении действия) военного или чрезвычайного положения», – отмечается в документе.

Закон, согласно которому в отношении РФ перестают действовать Устав Совета Европы, а также 20 международных договоров этой организации, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в феврале. Таким образом, Россия денонсировала 21 документ, среди которых – европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и так далее.

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