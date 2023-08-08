Эльчин Амирбеков в интервью Le Monde: Какая разница, по какой дороге будет поступать продовольствие, когда вы голодны?

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Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков дал интервью французскому изданию Le Monde. Отвечая на вопрос о причинах блокировки Лачинской дороги, Амирбеков напомнил, что в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года, Лачинская дорога может использоваться исключительно в гуманитарных целях.

Но, к сожалению, в течение последних двух с половиной лет она незаконно эксплуатировалась с целью ротации вооруженных сил Армении, размещенных в Карабахском регионе Азербайджана. Эта дорога использовалась для того, чтобы доставлять в Карабах вооружения и нелегально вывозить полезные ископаемые из Карабаха в Армению, отметил Э.Амирбеков в интервью.

Что касается населения Ханкенди, которое по данным армян достигает «120 тысяч», то, по словам Амирбекова, число это сильно преувеличено: «по нашей информации в Карабахском регионе проживает около 50 тысяч человек, из которых 10 тысяч – вооруженные силы Армении».

«Вот почему мы вынуждены были установить погранично-пропускной пункт на границе с Арменией 23 апреля этого года. Этот пост был создан в полном соответствии с нормами международного права, но 15 июня армянская сторона прибегла к провокации, выстрелом с территории Армении тяжело ранив нашего пограничника. Именно тогда было временно приостановлено движение по Лачинской дороге. Дорога по-прежнему открыта сегодня для медицинской эвакуации», – отметил представитель по особым поручениям.

Он отметил, что Азербайджан предлагает транспортировку продовольствия для удовлетворения основных гуманитарных потребностей армянского населения Карабаха, используя дороги из Агдама и Физули. Но армяне Карабаха наотрез отказываются, что очень сложно объяснить.

«Налицо манипуляция и попытка ввести международную общественность в заблуждение. Когда вы голодны, вы не должны ставить условия. Какая разница, по какой дороге будет поступать продовольствие – через Лачин, или из Агдама, или Физули? Главное – иметь возможность получить необходимые продукты. Но налицо искусственная политизация вопроса с целью оказания давления на Азербайджан извне», – сказал Э.Амирбеков.