Армянский журналист разочарован в российских коллегах: А как же «арцах»?

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Как сложно изменить рацион питания, включающий в себя черную икру, масло, белый хлеб, на черствый хлеб с луком, так же трудно смириться с разрушенными стенами иллюзий и грез, за которыми предстает суровая реальность. Пожалуй, одним из наибольших бед, которые навлекли на себя армяне (и продолжают это делать с упорством мазохиста), является нежелание оглядеться вокруг и воспринять существующие реалии. К сожалению, (для самих армян), они никак не могут вырваться из своеобразного «дня сурка», и продолжают думать, что на дворе лихие 90-е.

Когда 20 процентов азербайджанских земель были оккупированы, когда все мировое сообщество было настроено против нашей страны, когда преступное руководство России оказывало всяческую военно-политическую помощь Армении в деле захвата чужих земель Азербайджан практически один на один остался с так называемым цивилизованным миром, немалую роль играла так же и информационная составляющая. Благодаря проплаченным представителям мировых СМИ армянам удавалось продвигать свою повестку дня, собственное лживое представление об армяно-азербайджанском конфликте.

На протяжении долгих лет искаженный образ «жертвы» – Армении, карабахских сепаратистов, агрессора доминировал почти во всех ведущих мировых медиа. Стоит признать, армянская агитмашина, заправленная диаспорскими деньгами, работала исправно. Однако в последние годы азербайджанской стороне удалось сделать то, во что никто не верил – победить в Карабахской войне, а также наверстать упущенное в информационном поле. Да, в дни войны все мы стали свидетелями того, как с российских телеканалов лились ушаты грязи на Азербайджан, как российские интернет-издания чуть ли не ежедневно публиковали антиазербайджанские материалы, выставляя нас в неприглядном свете.

Но по мере продвижения азербайджанских вооруженных сил, стихала и антиазербайджанская истерия в российском медиа-пространстве. Ложь уже не возымела прежнего эффекта. Помнится даже, как одной из одиозных российских пропагандисток армянского происхождения Маргарите Симоньян в соответствующих структурах РФ задали взбучку за то, что она совала нос не в свои дела. После этого она умолкла надолго.

Сегодня налицо разительный контраст. Если раньше российские СМИ, находящиеся под контролем армян или проармянских сил, с удовольствием смаковали карабахскую тематику, то в настоящее время этот вопрос упоминается крайне редко, да и то в привязке к кому-то или чему-то. И это обстоятельство всерьез обеспокоило одного из авторов газеты «Голос Армении», который решил «преподать урок» своим российским коллегам. Автор решил взять на себя функцию человека, определяющего редакционную политику российских СМИ. Но все по порядку.

Автор пасквиля сетует на то, что «решил просмотреть публикации в популярных российских газетах – «Правда», «Известия» и «Комсомольская Правда», надеясь найти там хоть какую-то информацию о том, что происходит с «арцахом» (здесь и далее кавычки Minval), но ничего не нашел».

«Издание ИА РЕГНУМ находится в той же плоскости. Для подсчёта появлявшихся там материалов о Карабахе за последние 8 месяцев хватило бы пальцев одной руки. Даже этого было бы много. Если Станислав Тарасов не напишет что-нибудь на эту тему, то о ней, наверное, не напишет уже никто. А ведь раньше карабахская тема присутствовала там регулярно», – сокрушается армянский писака.

Этими словами «Голос Армении» фактически признает, что сегодня армянская лживая пропаганда явно дает сбой, и в России «карабахское нытье» осточертело практически всем. Заниматься эксгумацией «арцахского трупа» никто не желает. Кроме того, у России своих проблем на украинском фронте хватает, и тут уже не до «арцаха». А публикуемые любимчиком армян Тарасовым бесполезные опусы (не безвозмездно, конечно) рассчитаны лишь на оболваненную армянскую аудиторию. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А плакать хаи любят, да еще как. С завываниями, переливами.

Не желая признаваться в информационном поражении, во всяком случае, на данный момент в российском медиа-пространстве, автор пытается найти «виновника бед». И знаете, нашел таки. В лице заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

«Впечатление такое, будто все эти издания действуют по единому сценарию. Может, верный друг Алиева Михаил Гусман приложил к этому руку? У него для этого широкие возможности», – пишет он.

Довольно странный подход. По-моему, вполне естественно, что, как выразился армянский автор, «верный друг Алиева» симпатизирует азербайджанской позиции, а не армянской. Да и по большому счету, дело в данном случае не в симпатиях или антипатиях. Просто Михаил Гусман в редакционной политике руководствуется принципом объективности и непредвзятости, что явно не по душе «многострадальному» народу. Что касается «единого сценария», то причины безразличия к «арцаху» отчасти мы указали выше. Тем более, что и сам автор признает: «Либо российские СМИ потеряли интерес ко всему армянскому, либо писать плохо об Азербайджане там нельзя».

С первой частью тирады мы абсолютно согласны, а вот вторая часть – под большим вопросом. В российских СМИ, пусть и не так часто, как раньше, но все же проскальзывают антиазербайджанские статьи. Кстати, почему-то подобные претензии автор не предъявляет своим соплеменникам. Таким, как Маргарита Симоньян, Арам Габрелянов, в чьих руках находятся не последние в России медиа-ресурсы. Или Роману Балаяну – ведущему передачи «Своя правда». Или к тому же Владимиру Соловьеву, который не скрывает свою продажную любовь к армянам. Они также особо не затрагивают «арцахскую тему». Неужели Гусман постарался?

Кстати, у армянского, с позволения сказать, коллеги есть претензии не только к СМИ, но и к МИД РФ. Конкретно, к Марии Захаровой. Мол, она недостаточно внимания уделяет «арцаху». Можно подумать, что Захарова наряду с представителем МИД РФ является также официальным лицом МИД Армении.

«Мария Захарова затрагивает армянскую тему не как важную часть информационной повестки, а лишь касательно тех вопросов, которые ей адресуют во время брифингов армянские журналисты, напрямую или в онлайн режиме. Выраженное ею беспокойство по поводу ситуации в «арцахе» носит, скорее, протокольный характер для соблюдения приличия», – то ли печалится, то ли гневается армянский журналист.

Ну и напоследок, армянский журналист с подступившим к горлу комом и со слезами на глазах, обращаясь уже к официальным лицам России, напоминает о «нерушимой дружбе арцахцев» и россиян, которая находится под угрозой: «Нынешнее отношение официальной России к проблемам простых «арцахцев», решение которых уже не терпит дальнейших отлагательств и согласований каких-то формальностей, ибо они должны были быть решены ещё вчера, вызывает глубокое разочарование даже у убеждённых русофилов, относящихся к русским, как к своим братьям, а не просто друзьям. Это люди, для которых исторические узы между русскими и армянами – как связь двух сиамских близнецов, разрыв которой грозит смертью обоим».

Как говорил Остап Бендер про монтера Мечникова, «красиво излагает собака». Только вот армянскому журналисту и всем его соплеменникам не красиво излагать нужно, а внимательно слушать и делать выводы. А сегодня они должны услышать самое главное: «Игра окончена!». Возможно, фраза не претендует на филигранно-изящную словесность, но зато бьет точно в цель. Прямо в «яблочко»…

Фарид Теймурханлы