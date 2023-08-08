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Сенаторы в письме Макрону признали провал военных и дипломатических усилий в Африке

Сенаторы в письме Макрону признали провал военных и дипломатических усилий в Африке

Провалы Парижа в сфере военного, политического и культурного сотрудничества с Африкой привели не только к нагнетанию антифранцузских настроений на континенте, но и к росту влияния России, Китая и США.

Об этом говорится в открытом письме 92 французских сенаторов президенту Эмманюэлю Макрону, опубликованном в газете Le Figaro.

«Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР и Буркина-Фасо отвергли Францию, французские войска и французские компании. После провала операции «Бархан» за наш счет приходят военизированные формирования [ЧВК] «Вагнера», <…> готовые работать с лидерами, которые выстраивают власть путем сплочения своего населения против бывшей колониальной державы. Это движение в Африке южнее Сахары ширится, демонстрации и антифранцузские акции проходят даже в таких, казалось бы, близких нам странах, как Кот-д’Ивуар и Сенегал», – констатировали законодатели, в том числе председатель фракции партии «Республиканцы» в Сенате (верхней палате) парламента Франции Брюно Ретайо и председатель сенатской комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон. Они констатировали наличие неопределенности в отношениях Парижа с Северной Африкой, включая Алжир, Марокко и Тунис.

По мнению сенаторов, в последние годы члены правительства Франции «маскировали провалы», обвиняя всех несогласных в ностальгии по политике «французской Африки», подразумевавшей неформальную опеку над бывшими колониями. «Сегодня вчерашняя французская Африка превращается в военную российскую Африку, экономически китайскую Африку и дипломатически американскую Африку», – говорится в письме. Его авторы обратили внимание на постепенное снижение роли французского языка на континенте за счет роста популярности английского.

«Африка, дружественный континент, похоже, перестала понимать Францию и все чаще оспаривает ее роль и присутствие», – констатировали сенаторы. Они призвали президента Макрона занять четкую позицию на этот счет.

Глава государства пока официально не ответил на письмо, однако на слова о военном провале отреагировал министр вооруженных сил Себастьен Лекорню. «Операция «Бархан» не была провалом, неправильно так говорить», – заявил он в письме, которое цитирует AFP. Министр выразил убеждение, что французские войска «спасают тысячи жизней» и «защищают французских граждан», противостоя террористическим группировкам в Сахеле. Он признал необходимость «извлечь уроки, как в случае всех кризисов и всех военных операций».

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