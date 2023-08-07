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Цукерберг назначил Маску дату боя

Цукерберг назначил Маску дату боя

Руководитель корпорации Meta Марк Цукерберг заявил в воскресенье, что готов к поединку с владельцем социальной сети X (ранее Twitter) Илоном Маском и предложил своему оппоненту 26 августа в качестве даты проведения боя.

«Я готов уже сегодня. Предложил ему дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было», – написал Цукерберг в социальной сети Threads (принадлежит Meta), прокомментировав сообщение Маска в соцсети X, где он заявил, что активно готовится к поединку. Цукерберг добавил, что скептически относится к тому, что бой пройдет в предложенную им дату.

В свою очередь Маск предположил, что уступает Цукербергу в выносливости. «Если бой будет коротким, то я, возможно, выиграю. Если он затянется, то он может выиграть благодаря выносливости. Я намного больше, именно поэтому в смешанных единоборствах есть весовые категории», – написал Маск в своей соцсети, добавив, что весит порядка 136 кг.

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