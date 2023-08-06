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МВД просит не оставлять на пляжах детей без присмотра

МВД просит не оставлять на пляжах детей без присмотра

Министерство внутренних дел Азербайджана призвало родителей не оставлять без присмотра детей на пляжах.

Согласно заявлению ведомства, сегодня в МВД поступила информация о пропаже 42 детей на пляжах столицы.

«На основании полученной информации была обеспечена координация с сотрудниками полиции, которые несут службу по обеспечению безопасности непосредственно на территории пляжей, пропавшие дети были найдены и переданы родителям.

Просим граждан не оставлять своих детей без присмотра.

В целях эффективной охраны безопасности и общественного порядка во всех зонах отдыха нашей республики МВД организована служба, привлечены дополнительные силы», – отмечается в обращении.

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