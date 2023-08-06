МВД просит не оставлять на пляжах детей без присмотра

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Министерство внутренних дел Азербайджана призвало родителей не оставлять без присмотра детей на пляжах.

Согласно заявлению ведомства, сегодня в МВД поступила информация о пропаже 42 детей на пляжах столицы.

«На основании полученной информации была обеспечена координация с сотрудниками полиции, которые несут службу по обеспечению безопасности непосредственно на территории пляжей, пропавшие дети были найдены и переданы родителям.

Просим граждан не оставлять своих детей без присмотра.

В целях эффективной охраны безопасности и общественного порядка во всех зонах отдыха нашей республики МВД организована служба, привлечены дополнительные силы», – отмечается в обращении.