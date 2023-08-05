The Wall Street Journal: Продвижение украинских войск под Бахмутом замедлилось

106 Просмотров

Продвижение Вооружённых сил Украины под Бахмутом за последнее время замедлилось – «из-за российской обороны и жёстких контратак».

Статью о ситуации на Бахмутском направлении выпустило издание The Wall Street Journal.

«Это подорвало надежды на то, что Киев вскоре сможет вернуть город», – говорится в материале.

Основные бои сейчас ведутся у Клещеевки к югу от Бахмута и в направлении трассы М03 на север (в сторону Славянска).

Украинские солдаты говорят, что их недавние успехи были не были существенными. Причина этого – российские обстрелы тяжёлой артиллерией, совершенствование тактики войск РФ и ограниченные собственные силы у ВСУ.

«Мы отбросили россиян примерно на километр, но теперь они возвращаются», – говорит украинский военнослужащий Андрей, командир расчета гаубицы.

По словам солдата мотострелковой дивизии, в четверг российские войска атаковали их позицию к югу от Бахмута и захватили около 200 метров земли, а затем покинули её после ответных контратак украинских сил.

Военнослужащие говорят, что россияне сейчас используют намного больше ударных дронов «и, похоже, их больше, чем украинских сил в этом районе».

«Это тяжёлые бои, нам нужно больше людей и больше техники. Мы истощены», – сказал изданию военный врач, во время короткого интервью на перерыве.

Другой медик-волонтёр заявил, что в отличие боев за Бахмут, прошедших зимой и весной, сейчас основные раны у солдат осколочные – от артиллерии.

«Несколько украинских военных заявили, что пехотные атаки и эвакуация раненых затруднены, потому что российские обстрелы из артиллерии полностью лишили их укрытия, сравняв с землёй здания и деревья», – говорится в статье.