The Wall Street Journal: Продвижение украинских войск под Бахмутом замедлилось

Продвижение Вооружённых сил Украины под Бахмутом за последнее время замедлилось – «из-за российской обороны и жёстких контратак».
Статью о ситуации на Бахмутском направлении выпустило издание The Wall Street Journal.
«Это подорвало надежды на то, что Киев вскоре сможет вернуть город», – говорится в материале.
Основные бои сейчас ведутся у Клещеевки к югу от Бахмута и в направлении трассы М03 на север (в сторону Славянска).
Украинские солдаты говорят, что их недавние успехи были не были существенными. Причина этого – российские обстрелы тяжёлой артиллерией, совершенствование тактики войск РФ и ограниченные собственные силы у ВСУ.
«Мы отбросили россиян примерно на километр, но теперь они возвращаются», – говорит украинский военнослужащий Андрей, командир расчета гаубицы.
По словам солдата мотострелковой дивизии, в четверг российские войска атаковали их позицию к югу от Бахмута и захватили около 200 метров земли, а затем покинули её после ответных контратак украинских сил.
Военнослужащие говорят, что россияне сейчас используют намного больше ударных дронов «и, похоже, их больше, чем украинских сил в этом районе».
«Это тяжёлые бои, нам нужно больше людей и больше техники. Мы истощены», – сказал изданию военный врач, во время короткого интервью на перерыве.
Другой медик-волонтёр заявил, что в отличие боев за Бахмут, прошедших зимой и весной, сейчас основные раны у солдат осколочные – от артиллерии.
«Несколько украинских военных заявили, что пехотные атаки и эвакуация раненых затруднены, потому что российские обстрелы из артиллерии полностью лишили их укрытия, сравняв с землёй здания и деревья», – говорится в статье.