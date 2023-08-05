Платный вход в римский Пантеон позволил собрать 865 тысяч евро за месяц

78 Просмотров

Введение платного входа в римский Пантеон позволило выручить за билеты 865 тысяч евро по итогам июля, сообщило министерство культуры Италии.

Вход в одну из главных достопримечательностей Рима стал платным с 3 июля. Стоимость билета установлена в 5 евро, льготный тариф составляет 3 евро.

«Цифры, относящиеся к первому месяцу платного входа в Пантеон, превзошли все ожидания», – заявил министр культуры Дженнаро Санджулиано.

По его словам, за июль античный памятник посетили почти 230 тысяч человек, 50 тысяч из них воспользовались правом на бесплатный вход.