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Платный вход в римский Пантеон позволил собрать 865 тысяч евро за месяц

Платный вход в римский Пантеон позволил собрать 865 тысяч евро за месяц

Введение платного входа в римский Пантеон позволило выручить за билеты 865 тысяч евро по итогам июля, сообщило министерство культуры Италии.

Вход в одну из главных достопримечательностей Рима стал платным с 3 июля. Стоимость билета установлена в 5 евро, льготный тариф составляет 3 евро.

«Цифры, относящиеся к первому месяцу платного входа в Пантеон, превзошли все ожидания», – заявил министр культуры Дженнаро Санджулиано.
По его словам, за июль античный памятник посетили почти 230 тысяч человек, 50 тысяч из них воспользовались правом на бесплатный вход.

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