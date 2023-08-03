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Оппозиция Дании выступила против запрета сожжения Корана на акциях

Оппозиция Дании выступила против запрета сожжения Корана на акциях

Семь оппозиционных партий Дании выразили протест против инициативы правительства, предусматривающей введение запрета в отношении акций с сожжением Корана.

Об этом сообщает информационное агентство DR.

Отмечается, что у оппозиционеров вызвало возмущение объявление о том, что правительство страны рассмотрит вопрос о введении ограничений на проведение акций, оскорбляющих религию, культуру или другие страны, а также ставящих под угрозу безопасность королевства.

Комментируя это заявление, председатель ультраправой датской партии Новые правые Пернилле Вермунд подчеркнула, что оппозиционеры хотят дать понять правительству, что оно одиноко во мнении о том, что жители страны должны ограничить свои свободы «ради некоторых религиозных догм».

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