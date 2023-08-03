Боррель заявил, что дешевое зерно из России делает бедные страны зависимыми

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Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель направил развивающимся странам и государствам G7 письмо с призывом выступить с «ясным и единым голосом» по зерновой сделке, передает Reuters.

Брюссель считает, что Россия с помощью сниженных цен для «уязвимых стран» пытается создать «новые зависимости путем обострения экономической уязвимости и ситуации глобальной продовольственной безопасности».

«В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и ростом цен, Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, претворяясь, что решает проблему, которую сама же и создала»,— говорится в письме.

Господин Боррель также заявил, что ЕС приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он заверил, что Брюссель не вводил ограничения в отношении «российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет».