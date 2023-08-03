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Боррель заявил, что дешевое зерно из России делает бедные страны зависимыми

Боррель заявил, что дешевое зерно из России делает бедные страны зависимыми

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель направил развивающимся странам и государствам G7 письмо с призывом выступить с «ясным и единым голосом» по зерновой сделке, передает Reuters.

Брюссель считает, что Россия с помощью сниженных цен для «уязвимых стран» пытается создать «новые зависимости путем обострения экономической уязвимости и ситуации глобальной продовольственной безопасности».

«В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и ростом цен, Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, претворяясь, что решает проблему, которую сама же и создала»,— говорится в письме.

Господин Боррель также заявил, что ЕС приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он заверил, что Брюссель не вводил ограничения в отношении «российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет».

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