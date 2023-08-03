В Стокгольме вновь разрешили сжечь Коран

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Полиция Стокгольма в очередной раз дала разрешение на проведение акции сожжения Корана, она запланирована на четверг, 3 августа. Уточняется, что женщина намерена провести манифестацию и сжечь священную книгу мусульман в столице страны. Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet.

«Полиция Стокгольма дала разрешение на проведение акции с сожжением Корана. В четверг женщина проведёт манифестацию и сожжёт Коран… в Стокгольме», — говорится в сообщении.

Акции с осквернением и сожжением Корана уже прошли в Швеции и Дании, они вызвали резкое осуждение со стороны исламских стран и мусульманского сообщества.