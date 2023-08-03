Расследование дела Гиркина засекретили

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Следствие засекретило расследование уголовного дела о публичных призывах к экстремизму, возбужденного против Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Александра Молохова.

Он уточнил, что эта информация — единственное, что он может сообщить. От дальнейших комментариев по делу адвокат отказался, сославшись на подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Стрелкова задержали 21 июля. В тот же день Мещанский суд Москвы арестовал его до 18 сентября по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.