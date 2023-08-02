В Украине зарегистрировали законопроект о запрете песен на русском языке

58 Просмотров

В Верховной раде Украины во вторник, 1 августа, зарегистрирован законопроект, согласно которому запрещается включать песни на русском языке в общественных местах. Документ подали 15 депутатов.

В пояснительной записке инициатива объясняется необходимостью обеспечить соблюдение субъектами в сфере торговли, общественного питания и услуг «ограничений публичного использования музыкального продукта государства-агрессора».

Помимо этого, законопроект ужесточает ответственность за нарушение. Так, согласно инициативе, за использование фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов будет взиматься штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов, а за повторное нарушение — от 1 тыс. до 1,5 тыс. необлагаемых налогом минимумов.