Украинское зерно будет экспортироваться из Хорватии

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев договорился об использовании хорватских портов для транзита зерна. Заявление Кулебы приводится на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Он провёл встречу с министром иностранных дел Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом.

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна», — заявил Кулеба.

Министр также заявил о намерении работать над тем, чтобы «проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам».