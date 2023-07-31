Украинское зерно будет экспортироваться из Хорватии

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев договорился об использовании хорватских портов для транзита зерна. Заявление Кулебы приводится на сайте внешнеполитического ведомства Украины.
Он провёл встречу с министром иностранных дел Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом.
«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна», — заявил Кулеба.
Министр также заявил о намерении работать над тем, чтобы «проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам».