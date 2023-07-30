39 человек погибли при взрыве бомбы в Пакистане (видео)

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В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана как минимум 39 человек погибли при взрыве бомбы во время мероприятия консервативно-религиозной партии «Джамиат Улема-и-Ислам» (JUI-F) в воскресенье, 30 июля. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на министра здравоохранения провинции Риаза Анвара.

«Я могу подтвердить, что в больнице находятся 39 тел, а также 123 раненых, включая 17 пациентов в серьезном состоянии», – цитирует агентство министра. Данные о количестве смертей подтвердил журналистам также губернатор провинции Хаджи Гулам Али.

