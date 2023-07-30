Вагиф Хачатурян помещен в одну из клиник в Баку, заявили в МИД Азербайджана

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Армянский преступник, Вагиф Хачатрян, который ездил в Армению с медицинскими целями, помещен в Баку в медицинское учреждение. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

«Учитывая, что Вагиф Хачатрян ездил в Армению с медицинскими целями, ему было обеспечено помещение в медицинское учреждение в городе Баку, оказана необходимая медицинская помощь. Созданы соответствующие условия для посещения представителями МККК.

Все эти шаги, предпринятые Азербайджаном, осуществлены в рамках международного права и азербайджанского законодательства», – говорится в заявлении ведомства.

«Министерство иностранных дел Армении в очередной раз занимается политическими манипуляциями с целью отвлечения внимания международной общественности и уклонения от своих обязательств, используя арест 29 июля Азербайджанской Государственной пограничной службой на пограничном пункте пропуска Лачин лица по имени Вагиф Хачатрян, пытавшегося выехать в Армению на транспорте Международного Комитета Красного Креста (МККК). В связи с этим претензии, выдвинутые армянской стороной против нашей страны, не имеют под собой никаких оснований», – говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Известно, что Хачатрян Вагиф Черкезович в составе группы армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года совершила массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района. Во время резни 25 азербайджанцев были убиты, 14 ранены, а 358 азербайджанцев были выселены. По уголовному делу, возбужденному в связи с указанным массовым убийством, было принято решение о привлечении Хачатряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджана, и именно в рамках этого дела он был арестован 29 июля на пограничном пропускном пункте по пути в Армению», – говорится в сообщении ведомства.

«Как было подтверждено МККК, с декабря прошлого года при посредничестве МККК были созданы условия для вывоза в Армению с территории Азербайджана, а затем и возвращения, в медицинских целях около 700 лиц армянского происхождения, и против них не было применено никаких незаконных действий. В связи с этим утверждение МИД Армении о том, что существует угроза лицам, пересекающим пограничный пункт пропуска, является полностью ложным и направлено только на возбуждение тревоги среди армянских жителей.

Что касается выдвинутого Арменией обвинения в нарушении азербайджанской стороной международного гуманитарного права при аресте указанного лица, мы хотели бы напомнить, что в Международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующих принятию соответствующих мер против военных преступников. В целом, Армении, которая за 30 лет совершила грабежи и массовые убийства гражданского населения в Ходжалы, Малыбейли, Гушчулар, Агдабане, Баллыгая, Башлыбеле и других городах и населенных пунктах, говорить о международном гуманитарном праве неуместно», – сообщает МИД Азербайджана.

«Армянская сторона должна поддерживать дело о привлечении к уголовной ответственности лиц, ответственных за совершение преступлений против человечности и массовых убийств, включая геноцид против азербайджанцев, в период почти 30-летней оккупации, а не прикрывать их действия. Напротив, то, что Армения проводит клеветническую кампанию по поводу работы Азербайджана в этом направлении, является не чем иным, как поддержкой и оправданием этой страной военных преступлений.

За последние 30 лет азербайджанская сторона неоднократно публично заявляла о возбуждении соответствующих уголовных дел в отношении лиц, совершивших военные преступления на территории нашей страны, объявляла их в международный розыск и в рамках следственных мероприятий, в соответствии с законодательством страны и международной практикой продолжит мероприятия по привлечению их к ответственности», – отмечает ведомство.