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Главное Общество

MİDA выставило на продажу очередные льготные квартиры

MİDA выставило на продажу очередные льготные квартиры

Продажа 436 квартир по второму этапу Ясамальского жилого комплекса, 510 квартир по второму этапу Говсанского жилого комплекса, 243 квартир в жилом комплексе Гянджа в городе Гянджа, в общей сложности 1189 квартир начнется 29 июля 2023 года в 11:00 и продлится до 11:00 11 августа 2023 года, сообщает АПА.

В соответствии с «Порядоком приобретения гражданами на льготных условиях квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Азербайджанской Республики», выбор квартир в порядке ожидания начнется 3 августа 2023 года в 11:00 и продлится до 11:00 11 августа 2023 года.

 

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