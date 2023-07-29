МИД: «Напряженная гуманитарная ситуация» в регионе – очередная ложь Армении |
Зеленский анонсировал «весомые решения» украинских дипломатов |
Кирби отверг участие американских войск в боях в Украине |
Мощный взрыв в Таганроге, ранены 16 человек (обновлено, фото, видео) |
Приоритетом ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия, Турция и Грузия |
Задержан мужчина, привлекший детей к религиозному шествию |
Иран передал Азербайджану Валиду Юсифову (фото) |
934 человека. Печальная статистика по гепатиту в Азербайджане |
Минобороны опровергает лживые слухи об увольнении высокопоставленных военнослужащих |
Главное Мир

ВСУ уничтожили несколько рот и два десятка техники армии РФ

ВСУ уничтожили несколько рот и два десятка техники армии РФ

За последние сутки потери противника убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 19 единиц военной техники противника.

Об этом сак сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в своем Телеграм-канале.

«В частности, 2 танка, 4 ББМ, пушка Д-20, БПЛА «Supercam», БПЛА «Zala», БПЛА «Эленор», пушка 2А36 «Гиацинт-Б» и автомобильная техника. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага», – сказано в сообщении.

По его словам, украинские военные освободили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах.

Теги:
Из этой рубрики
Журналисты нашли удаленный из канала Кремля фрагмент выступления Путина на саммите «Россия-Африка» (видео)
Мир

Журналисты нашли удаленный из канала Кремля фрагмент выступления Путина на саммите «Россия-Африка» (видео)

2023/07/29, 12:23
Опровергнут миф о пользе 8-часового сна
Мир

Опровергнут миф о пользе 8-часового сна

2023/07/29, 11:06
Польша и Литва закроют границы с Беларусью в страхе перед ЧВК "Вагнер"
Мир

Польша и Литва закроют границы с Беларусью в страхе перед ЧВК «Вагнер»

2023/07/29, 10:58
Туркменистан предложит ООН разработать стратегию глобальной безопасности
Мир

Туркменистан предложит ООН разработать стратегию глобальной безопасности

2023/07/29, 09:55
Россия и ЮАР совместно вооружат третьи страны
Мир

Россия и ЮАР совместно вооружат третьи страны

2023/07/29, 09:45
ВСУ уничтожили несколько рот и два десятка техники армии РФ
Мир

ВСУ уничтожили несколько рот и два десятка техники армии РФ

2023/07/29, 09:14
Фидан: Сожжение священных книг не имеет ничего общего со свободой самовыражения
Мир

Фидан: Сожжение священных книг не имеет ничего общего со свободой самовыражения

2023/07/29, 01:00
В Риме обнаружили руины императорского театра Нерона
Мир

В Риме обнаружили руины императорского театра Нерона

2023/07/29, 00:31
Кирби отверг участие американских войск в боях в Украине
Мир

Кирби отверг участие американских войск в боях в Украине

2023/07/29, 00:16