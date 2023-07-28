Азербайджан предложил Израилю свои методы борьбы с теневой экономикой

Для повышения прозрачности экономики Азербайджана, повышения уровня негосударственного финансового контроля, широкого применения цифровизации планируется использовать положительный опыт Израиля.
Об этом заявил председатель Аудиторской палаты Азербайджана Вахид Новрузов на подписании Меморандума о взаимопонимании между палатой и Институтом сертифицированных общественных бухгалтеров Израиля (ICPAI), передает Report.
«Мы знаем о больших достижениях Израиля в этой области. В то же время израильские коллеги смогут воспользоваться нашими достижениями в области инновационного развития аудита, борьбы с теневой экономикой и применения цифровизации в аудите», – сказал он.
В.Новрузов считает, что сотрудничество с ICPAI создаст широкие возможности для обеспечения прозрачности на современном этапе развития экономики, а также повышения уровня государственного и негосударственного финансового контроля.