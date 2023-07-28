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Лидеры Африки устроили «холодный душ» Путину

Лидеры Африки устроили «холодный душ» Путину

Конференция Россия-Африка прошла в Санкт-Петербурге 27 июля 2023 года. В ней приняли участие 17 глав африканских государств по сравнению с 43 в прошлый раз. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, мероприятие состоялось через десять дней после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы.

Инициатива позволяла экспортировать 30 млн тонн украинского зерна в Африку, обеспечивая поставки основных продуктов питания в такие государства, как Эфиопия, Кения, Сомали и Судан.

По данным британской разведки, помимо прямого нарушения поставок, российская блокада Украины также вызывает рост цен на зерно.

«Последствия войны в Украине почти наверняка усугубят отсутствие продовольственной безопасности в Африке как минимум в ближайшие два года», – отмечают в Минобороны Британии.

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