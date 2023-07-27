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Гаджизаде опроверг заявление французского министра о «блокаде» Лачинской дороги

Гаджизаде опроверг заявление французского министра о "блокаде" Лачинской дороги

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде отреагировал на заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции о Лачинской дороге.

«Категорически отвергаем утверждение в заявлении Министерства Европы и иностранных дел Франции от 27 июля о «блокаде» со стороны Азербайджана Лачинской дороги», – заявил он.

«Молчаливость французской стороны в отношении армянских провокаций и предвзятые призывы в адрес Азербайджана, демонстрируют, что политика, проводимая Францией, ошибочна.

В целом, прежде чем впадать в заблуждение манипуляциями армянской стороны и делать предвзятые заявления по данному вопросу, призываем еще раз задуматься о том, чему служат такие заявления в адрес Азербайджана, и понять, что подобные заявления не служат миру и стабильности в регионе», – добавил Айхан Гаджизаде.

По его словам, азербайджанская сторона обязуется и уполномочена осуществлять контроль и прозрачность на границе, предотвращать использование Лачинской дороги в незаконных целях, не допускать злоупотреблений на дороге.

Гаджизаде отметил, что, несмотря на эти усилия, армянская сторона все же не отказалась от провокаций, открыла огонь по пункту пропуска, предприняла попытку контрабанды и попыталась отправить грузовые автомобили на территорию без разрешения Азербайджана. Несмотря на эти провокации, азербайджанская сторона все же через Международный комитет Красного Креста создала условия для проезда армянских жителей через пункт, и всего за один день, 27 июля, из пограничного пункта пропуска Лачин был обеспечено проезд 34 человек на 7 транспортных средствах. Несмотря на то, что для перевозки больших объемов грузов на территорию были предложены альтернативные пути, в том числе “Агдам-Ханкенди”, неуважение, проявленное к этому решению на суверенной территории Азербайджана в течение длительного времени, свидетельствует о том, что заявления, звучащие в связи с гуманитарной ситуацией, являются лишь спекуляцией.

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