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Китайские Great Wall и Skywell хотят производить в Турции электрокары и аккумуляторы

Китайские Great Wall и Skywell хотят производить в Турции электрокары и аккумуляторы

Ведущие компании автопрома Китая Great Wall и Skywell ведут переговоры с властями Турции по производству на ее территории электрокаров и аккумуляторов.

Об этом сообщила газета деловых кругов Ekonomim по итогам состоявшегося в среду визита в Анкару нового главы МИД КНР Ван И.

По данным издания, «переговоры вступили в важную стадию». Газета также пишет, что Great Wall рассматривает Турцию в качестве площадки для экспорта машин в страны Европы, а Skywell на начальной стадии планирует наладить производство в республике аккумуляторных батарей.

Турецкие власти пока не прокомментировали информацию Ekonomim. Министр промышленности и экономики Турции Фатих Качир сообщил на минувшей неделе журналистам, что власти страны ведут переговоры с иностранными компаниями по привлечению инвестиций в автомобильную промышленность, и значительный интерес к ней проявляют китайские производители.

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