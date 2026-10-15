Генконсульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана после ареста российского рэпера азербайджанского происхождения Наваи Бакирова, выступающего под псевдонимом Navai, на юге республики. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

«Мы отправили в представительство МИД Республики Казахстан в Алма-Ате ноту с просьбой дать официальный комментарий по ситуации с российским гражданином», — сообщил сотрудник пресс-службы консульства.

В генконсульстве добавили, что следят за развитием ситуации.

12:28 Рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бахман оглы Бакиров) арестовали на два месяца.

Navai арестован по делу о контрабанде наркотиков в Казахстане.

Силовики обнаружили наркотики у Navai 14 октября на въезде в Казахстан. Он должен был выступить с концертом в Астане. Служебная собака по кличке Атлас нашла запрещенные вещества в машине, где помимо рэпера находились еще три человека, включая водителя. Navai признался на допросе, что приобрел наркотики в Бишкеке.

Как отмечал Telegram-канал SHOT, вместе с Бакировым задержали еще двоих человек, которые находились с ним в машине. Их уже отпустили.