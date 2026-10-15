В Баку с 23:00 16 октября ограничат движение транспорта на участке Бинагадинского шоссе, из-за чего изменятся маршруты восьми автобусов. Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Ограничения введут на участке от пересечения Бинагадинского шоссе с Мехдиабадской дорогой до улицы Зангезур в связи с ремонтными работами.

Автобусы № 100, 108B, 123, 133, 165 и 179 в обоих направлениях пустят по улицам Биней Гази, Гюльмамеда Рамазанова, 10 Мая, Араз, Озан, Тельмана Кялбиева и Зангезур, а также по Бинагадинскому шоссе. Далее они продолжат движение по привычным маршрутам.

Автобусы № 108A и 147, следующие в направлении станции метро «Проспект Азадлыг», будут двигаться по улицам 28 Мая, Мамеда Араза и 1-й Прибрежной, проспектам Зии Буниятова и Азадлыг и улице Чингиза Айтматова.

В обратном направлении эти автобусы проследуют по улицам Чингиза Айтматова, Шовкет Мамедовой и Аджеми Нахчивани, проспектам Ататюрка и Зии Буниятова, а затем по улицам 1-й Прибрежной, Мамеда Араза и 28 Мая. После этого они вернутся на обычные маршруты.