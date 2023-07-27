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В Турции ожидают роста цен

В Турции ожидают роста цен

Центробанк Турции повысил прогноз по инфляции на конец года до 58%, сообщила на пресс-конференции председатель регулятора Хафизе Гайе Эркан, сообщает РИА Новости.

«Прогноз на 2024 год обновлен до 33%, а что касается 2025 года, то ожидаем, что инфляция снизится до 15%», — отметила она.

По новому прогнозу ЦБ, продуктовая инфляция в этом году будет на уровне в 61,5%, уточнила Эркан.

Предыдущий прогноз по росту цен регулятор оставлял без изменений — на уровне 22,3% в годовом выражении на конец 2023 года и 8,8% на весь 2024 год. Однако на фоне падения национальной валюты Турции — лиры — и роста цен на энергоносители регулятор 20 июля повысил учетную ставку с 15% до 17,5% годовых. Это максимум с 2021 года. Аналитики допускали более сдержанный рост ставки.

ЦБ Турции объяснил свое решение сдержать рост цен в стране. Его таргет по инфляции составляет 5%.

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