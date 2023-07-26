Ливень в Москве побил рекорд XIX века (видео)

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26 июля в Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень. Об этом говорится в сообщении Городского хозяйства российской столицы.

«По данным метеорологов, сегодня в столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень. За несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков», – уточняется в сообщении.

При этом предыдущий рекорд был зафиксирован 26 июля в 1894 году. В тот день выпало 42,5 миллиметра осадков.

По данным синоптиков, в ближайшие дни сильнейшие ливни не прекратятся. Городские службы и далее будут работать в режиме повышенной готовности.