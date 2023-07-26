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Завтра в Баку будет туман

Завтра в Баку будет туман

27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается слабый туман, морось. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 27-32° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в отдельных горных территориях возможен кратковременный, грозовой дождь. Ночью и утром в некоторых горных районах туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью – 10-15° тепла, днем – 15-20° тепла.

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