Хельсинский комитет рассказал о том, что в действительности представляет собой армянская демократия

405 Просмотров

Хельсинский комитет Армении опубликовал свой очередной доклад. Где привел по-настоящему шокирующие данные, что представляет собой в действительности армянская демократия.

Вначале, как того и следует ожидать, Хельсинский комитет льет слезы по поводу мифической «блокады единственной дороги, которая соединяет «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval) с Арменией». Но затем переходит к обзору ситуации внутри страны. И вот тут есть что почитать.

Большой раздел посвящен попыткам исполнительной власти взять под контроль судебную систему Армении. Причем речь не о давнем скандале, когда Пашинян установил фактический контроль над Конституционным судом. «В 2023 году продолжались репрессии и отстранение от работы нежелательных судей» — констатируют авторы доклада, напоминая, в частности, что, по сообщению газеты «Жоховурд», 9 июля председатель Высшего судебного совета К.Андреасян на конфиденциальной встрече с судьями Уголовного Апелляционного суда раздал им заранее заполненные бюллетени и посоветовал помочь «провести» желательную кандидатуру судьи Рубика Мхитаряна.

Еще один скандал разгорелся 13 июня на заседании Высшего судебного совета. На сей раз в эпицентре оказался судья Суда общей юрисдикции Еревана Давит Арутюнян, против которого начали дисциплинарное производство; Еще в апреле Арутюнян дал интервью, где подверг критике деятельность Высшего судебного совета за отстранение более 20 судей и усомнился в его непредвзятости. Наконец, как напоминает Хельсинский комитет Армении, 2 июля Европейский союз судей выступил с заявлением по поводу давления на независимость судебной власти Армении. Кроме всего прочего, в заявлении подвергалась критике практика избрания парламентским большинством членов совета, не являющихся судьями — есть основание видеть в их назначении политические мотивы. Речь, как утверждают правозащитники, идет о всем том же Карене Андреасяне, ранее занимавшем должность министра юстиции, был членом пашиняновской партии «Гражданский договор» и даже в должности председателя Высшего судебного совета делился на официальной странице ВСС в соцсетях портретом Пашиняна с подобострастными комментариями в стиле «я помню о том, что должен выполнить все требования премьер-министра».

Приводятся в докладе и шокирующие данные по поводу полицейского насилия в Армении. Нередко – при участии, точнее, соучастии высших полицейских чинов. Так, 12 января в отделении полиции города Чаренцеван был избит некий Арман Халапьян, причём били его при участии врио начальника отделения Мгера Минасяна, прямо в его офисе.

10 апреля начальник отделения угрозыска полиции Дилижана Гайтмазян в ресторане-отеле «Агарцин» избил малолетнего Араза Амиряна, работавшего здесь официантом — по словам адвоката потерпевшего, Гайтмазян был под воздействием спиртного и разозлился, когда у него потребовали предоплаты за ночлег в отеле.

17 июля полиция нагрянула с обыском в дом бывшего члена Армянского национального комитета Тиграна Аракеляна. Его забрали в Следственный комитет, избили, применяли пытки, в том числе электротоком, угрожали «выбросить в окно» и обещали, что он больше не увидит свою семью. Затем заставили сменить окровавленную одежду. А когда история стала выплывать наружу, полиция обвинила самого Аракеляна в том, что он угрожал высокопоставленным лицам помочь опубликовать о них клеветническое материалы. В происходящем принимал участие глава Следкома Еревана Азат Геворкян и глава Следкома Армении Аргишти Карамян.

«Достается» и адвокатам. 9 февраля в полицейском отделении Эребуни избили двоих адвокатов — Марзпета Авагяна и Эммануэля Ананяна. По словам последнего, во время работы с клиентом у него возник спор с полицейским, в адрес адвоката прозвучали оскорбления, далее в коридоре Ананян потребовал объяснений, взамен получил тумаков.

7 июля не повезло адвокату Карену Алавердяну. После того, как закончилось заседание суда, его и его подзащитного перехватили около 20 полицейских и настоятельно порекомендовали пройти в отделение полиции. Подзащитный согласился и сел в полицейскую машину. Адвокат поехал за ними. Алавердяна минут 10-15 не пропускали в Центральное управление полиции. Когда все же пустили, он услышал крики подзащитного, который умолял его не бить. По словам Алавердяна, его клиент был в наручниках, и его «обрабатывали» пять-шесть полицейских. Адвокат потребовал прекратить избиение — его увели силой, заковали в наручники и применили слезоточивый газ, а затем продержали 6 часов под арестом, не сообщив в коллегию адвокатов У подследственного — множественные повреждения, травмировано ухо, на лице – ожоги от сигарет. Дошло до того, что Совет адвокатов и юридических обществ Европы в 2023 году обратился с письмом к президенту Армении по поводу полицейского насилия в отношении адвокатов.

Отражены в докладе и политические репрессии, в частности, судебные «наезды» на генерал-майора Григория Хачатурова и бывшего министра образования и науки Армена Ашотяна, и инциденты с участием высокопоставленных персон и их семей, которые широко освещались в СМИ — начиная от истории, когда активистку движения матерей погибших солдат Гаяне Акопян обвинили в похищении сына Никола Пашиняна Ашота, и заканчивая памятным многим инцидентом, когда армянин из диаспоры Карен Мкртчян обозвал спикера парламента Алена Симоняна «предателем», полиция тут же скрутила «обидчика», а сам спикер обложил того площадной руганью и еще плюнул в лицо.

Это наиболее яркие и вопиющие примеры из доклада Хельсинского комитета. Где, как можно понять, речь идет о весьма серьезных инцидентах. Неслучайно, что в происходящее вмешивались европейские объединения адвокатов и судей. Но…это не мешает правозащитным организациям рисовать Армении весьма высокие рейтинги. И тем более не мешает Пашиняну пиарить себя как записного демократа, особенно для европейской аудитории. Достаточно вспомнить его недавнюю скандальную статью в Le Monde, где «шашлычный недофюрер» без тени смущения заявлял: «ЕС был основан на принципах демократии, прав человека и верховенства закона. Это принципы, лежащие в основе идентичности Армении».

Только, похоже, на деле «принципы демократии, прав человека и верховенства закона» в армянском исполнении выглядят совсем не так, как в европейском. И с какого-то момента это уже репутационные потери не столько для пашиняновской клики, сколько для их европейских покровителей.

Нурани, обозреватель