В Кремле допустили поездки Путина в Китай, Индию и Турцию

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Президент России Владимир Путин может совершить три заграничные поездки – в Китай, Индию и Турцию. Об этом сказал его помощник Юрий Ушаков во вторник, 25 июля.

По его словам, визит Путина в Турцию есть в планах и у российской, и у турецкой стороны. Но о конкретных сроках Москва и Анкара пока не договорились.

«Упоминались август и другие варианты, но мы конкретно эту работу еще не приступили. Хотя мы имеем в виду, что наш президент пообещал Эрдогану приехать в Турцию», – заявил Ушаков.

На счет других поездок сроки более конкретны. В частности, Путина уже пригласили в Китай.

«Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай», – сказал представитель Кремля, а отвечая на вопрос о сроках визита, он уточнил, что речь идет об октябре, когда пройдет форум Один пояс – один путь.

В Индию российский президент может отправиться в сентябре на саммит G20 (9-10 сентября в Нью-Дели), но формат его участия еще не определен.

«По «двадцатке» (формат) пока не понятен, но приглашение мы получили», – отметил Ушаков.