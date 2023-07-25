Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией превысил $6 млрд |
Байрамов отверг заявления о гуманитарной ситуации в регионе |
Лавров анонсировал встречу лидеров Азербайджана, России и Армении |
Лавров: Россия продолжает играть роль ключевого посредника между Арменией и Азербайджаном |
Генпрокуратура проводит операцию в БТА |
Байрамов назвал примирение с Арменией приоритетом для Азербайджана |
Лавров поостерегся при Байрамове озвучивать выражение «Нагорный Карабах» (видео) |
Переговоры Байрамова, Лаврова и Мирзояна завершились (обновлено, фото, видео) |
ГПС Азербайджана: Армения планирует провокацию у ППП «Лачин» |
Главное Политика

В Кремле допустили поездки Путина в Китай, Индию и Турцию

В Кремле допустили поездки Путина в Китай, Индию и Турцию

Президент России Владимир Путин может совершить три заграничные поездки – в Китай, Индию и Турцию. Об этом сказал его помощник Юрий Ушаков во вторник, 25 июля.

По его словам, визит Путина в Турцию есть в планах и у российской, и у турецкой стороны. Но о конкретных сроках Москва и Анкара пока не договорились.

«Упоминались август и другие варианты, но мы конкретно эту работу еще не приступили. Хотя мы имеем в виду, что наш президент пообещал Эрдогану приехать в Турцию», – заявил Ушаков.

На счет других поездок сроки более конкретны. В частности, Путина уже пригласили в Китай.

«Известно, что мы получили приглашение и намерены поехать в Китай», – сказал представитель Кремля, а отвечая на вопрос о сроках визита, он уточнил, что речь идет об октябре, когда пройдет форум Один пояс – один путь.

В Индию российский президент может отправиться в сентябре на саммит G20 (9-10 сентября в Нью-Дели), но формат его участия еще не определен.

«По «двадцатке» (формат) пока не понятен, но приглашение мы получили», – отметил Ушаков.

Теги:
Из этой рубрики
В Кремле допустили поездки Путина в Китай, Индию и Турцию
Политика

В Кремле допустили поездки Путина в Китай, Индию и Турцию

2023/07/25, 23:11
Лавров анонсировал встречу лидеров Азербайджана, России и Армении
Политика

Лавров анонсировал встречу лидеров Азербайджана, России и Армении

2023/07/25, 22:19
Лавров: Россия продолжает играть роль ключевого посредника между Арменией и Азербайджаном
Политика

Лавров: Россия продолжает играть роль ключевого посредника между Арменией и Азербайджаном

2023/07/25, 21:55
Байрамов назвал примирение с Арменией приоритетом для Азербайджана
Политика

Байрамов назвал примирение с Арменией приоритетом для Азербайджана

2023/07/25, 20:59
Лавров поостерегся при Байрамове озвучивать выражение "Нагорный Карабах" (видео)
Политика

Лавров поостерегся при Байрамове озвучивать выражение «Нагорный Карабах» (видео)

2023/07/25, 20:48
Переговоры Байрамова, Лаврова и Мирзояна завершились (обновлено, фото, видео)
Политика

Переговоры Байрамова, Лаврова и Мирзояна завершились (обновлено, фото, видео)

2023/07/25, 20:28
Западные азербайджанцы осудили оправдание Пашиняном этнической чистки, совершенной армянами
Политика

Западные азербайджанцы осудили оправдание Пашиняном этнической чистки, совершенной армянами

2023/07/25, 19:54
Лавров: Азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности карабахских армян
Политика

Лавров: Азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности карабахских армян

2023/07/25, 19:12
Пашинян заявил о готовности Армении подписать с Азербайджаном соглашение о мире
Политика

Пашинян заявил о готовности Армении подписать с Азербайджаном соглашение о мире

2023/07/25, 18:36