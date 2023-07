Анализ международной коммуникации Второй карабахской войны

Утром 27 сентября 2020 года в результате осуществленной вооруженными силами Армении широкомасштабной провокации и интенсивного обстрела позиций азербайджанской армии и населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра, в целях предотвращения боевой активности армянской армии и обеспечения безопасности гражданского населения, командованием Азербайджанской армии было принято решение о начале молниеносной контрнаступательной операции по всему фронту. В результате в Армении было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, в Азербайджане – военное положение и комендантский час, а 28 сентября – частичная мобилизация. За короткое время боестолкновения ужесточились и переросли в полномасштабную вторую Карабахскую войну.

Из истории также известно, что информационная война всегда была одним из острых и опасных шагов, предпринятых друг против друга государствами, находящимися во враждебном положении. Понятно, что каждая страна стремится установить связи с другими странами. Конечно, таким образом он пытается представить себя в международной системе в первую очередь. Это факт, что если открыть информационный огонь по стране-врагу, это может поставить под угрозу ее репутацию в международном политическом мире. На самом деле информационная война была проверенным методом еще во времена СССР. Еще в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах Америка и СССР вели друг с другом информационную войну.

Внутренняя ситуация в Азербайджане во время Второй Карабахской войны

Во время Второй Карабахской войны в Азербайджане царила политико-экономическая стабильность, и на самом высоком уровне было продемонстрировано единство народа и правительства. Согласно информации, предоставленной утром 27 сентября Министерством транспорта, связи и высоких технологий, для предотвращения возможных провокаций со стороны Армении был введен ряд ограничений на доступ к интернету по всей стране. Кроме того, Государственный комитет по работе с диаспорой обратился к азербайджанцам, проживающим за рубежом, с призывом не размещать в социальных сетях, электронных СМИ и других средствах массовой информации неофициальную, недостоверную и необъективную информацию. В связи с военным положением на заседании Милли Меджлиса было принято решение об объявлении 27 сентября с 00:00 в Баку, Гяндже, Гейгеле, Евлахе и ряде районов комендантского часа[1]. Согласно распоряжению, министр внутренних дел Азербайджанской Республики Вилаят Эйвазов был назначен комендантом территорий, на которых в период военного положения был введен комендантский час.

Пресс-служба Азербайджанских Авиалиний сообщила, что до 30 сентября все аэропорты страны будут закрыты для регулярных пассажирских рейсов. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении в Азербайджанской Республике частичной мобилизации и поручил Государственной службе по мобилизации и призыву обеспечить призыв военнообязанных на военную службу в соответствии с утвержденными планами и реализацию мер, вытекающих из военно-транспортной обязанности. Распоряжение вступило в силу 28 сентября. Азербайджанский народ с большой радостью и воодушевлением встречал победы Азербайджанской армии, успешно предотвращающей военные провокации вооруженных сил Армении, и наносящей сокрушительные удары по врагу. Граждане Азербайджана, проживающие за рубежом азербайджанцы, а также граждане Турции направили Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву многочисленные поздравительные и благодарственные письма. Тысячи граждан Турции направили многочисленные письма в адрес Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и выразили готовность участвовать в боях за освобождение территорий братской страны от оккупантов. С 27 сентября на улицах Баку, на балконах жилых домов, фасадах магазинов и других объектов развивается флаг Азербайджана. Население в честь успехов на фронте и освобождения ряда территорий от оккупации украшало свои дома и автомобили флагами. 30 сентября Министерство молодежи и спорта совместно с АФФА организовало акцию под названием «Мы вместе сила!» Волонтеры акции раздали сотни флагов в трех разных частях города Баку[2].

Как обеспечивалась информационная безопасность во время войны?

Есть известное высказывание британского миллиардера Натана Ротшильда: тот, кто владеет информацией, тот хозяин всего. Эта идея стала более важной в наше время. Если предыдущие эпохи назывались технологическим и атомным веками, то нынешняя эпоха называется веком информации. В ходе 44-дневной Отечественной войны мы еще раз убедились, насколько важна информация. Военные действия, начатые 27 сентября 2020 года, завершились капитуляцией Армении, а Вооруженные Силы Азербайджана освободили от врага наши исконно оккупированные земли. Архитектором исторической победы был Президент Азербайджана, Главнокомандующий Вооружёнными Силами Ильхам Алиев, а движущей силой – Азербайджанская Армия. Победа над вторгшейся Арменией останется предметом гордости для нас и будущих поколений как одна из самых ярких страниц, написанных золотыми буквами в военной истории нашего народа.

Важные моменты войны широко освещались не только в Азербайджане и Армении, но и в СМИ и социальных сетях мира. В настоящее время влиятельные эксперты и историки в крупнейших мировых аналитических центрах исследуют тот факт, что наша армия превосходила противника по всем параметрам, тактические новшества, применяемые в ходе боевых действий, самое современное оружие в нашем арсенале, а главное, самоотверженность и храбрость, проявленная азербайджанским солдатом, как военная тенденция 21 века. Средства массовой информации и информация в широком смысле имеют большое значение в ходе современных военных конфликтов и войн в условиях Отечественной войны. Хотя тема достаточно широкая и многогранная, было бы не плохо кратко коснуться основных моментов.

Новые термины и понятия, такие как информационная война, психологический конфликт, гибридная война, существенно изменили восприятие традиционной войны. Сегодня с помощью специальных технологий есть возможность влиять на армию и население противника. Также важной задачей информационной войны считается надежная защита своих информационных ресурсов и населения от психологического воздействия противника. Те, кто работает в этой сфере, обладают современными знаниями в области психологии, поэтому могут добиваться своих желаний, воздействуя на подсознание и поведение людей.

В ходе 44-дневной войны национальные СМИ Азербайджана сыграли важную роль в предотвращении манипулирования информацией по этому вопросу со стороны транснациональных медиа-организаций. Национальные СМИ распространяли информацию о том, что происходило на передовой, ссылаясь на официальные источники, и препятствовали закреплению неофициальной информации в обществе. Следует подчеркнуть, что в ходе 44-дневной войны государственные учреждения, в частности, Администрация Президента Азербайджанской Республики, Министерство обороны Азербайджанской Республики, Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики, профессионально и оперативно наладили информационное дело, незамедлительно реагировав на идеи и сведения, распространяемые противником, и любые идеологические провокации оставались без ответа, не давали Армении шанса[3]. 44-дневная Отечественная война, которая велась за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, освобождение оккупированных земель завершилась победой и оказалась в центре внимания мировых СМИ. При обращении к специализированным поисковым интернет-инструментам для поиска и нахождения объемных и читабельных статей, опубликованных в профессиональных СМИ, сетевых информационных ресурсах, особенно Google Scholar, видно, что СМИ, работающие в разных странах мира, уделяли теме особое внимание в период вышеуказанных 44-х дней. В результате обысков видно, что за 44 дня около 189 трансграничных СМИ (кроме Азербайджана и Армении) освещали тему и интерпретировали войну с разных контекстов. Количество опубликованных статей и докладов – более 600. Количество информации, публикуемой в блогах и социальных сетях, оценивается в 10 тысяч[4]. СМИ различаются вкусами аудитории, тиражами и уровнем доверия. В этой связи привлекает внимание количество и качество 189 трансграничных СМИ, освещающих 44-дневную Отечественную войну. Следует отметить, что часть СМИ, действующих в разных странах мира и отдающих место 44-дневной войне, имеют местный уровень, а другая часть – СМИ с транснациональным статусом и местом в мировом общественном мнении. Исследователь Google показывает, что BBC, CNN, Deutsche Welle (DW), Washington Post, The New York Times, France 24, Reuters, The Guardian, Bloomberg, al-Jazeera, The Wall Street Journal, Euronews TV, TRT World, Russia Today и др. всемирно известные, создатели глобального общественного мнения, транснациональные СМИ поддерживали тему в повестке дня. То есть помимо количества СМИ, освещающих 44-дневную войну, удовлетворительным является и качество[5].

Следует особо подчеркнуть, что большинство упомянутых транснациональных СМИ обращались к теме не единожды, а неоднократно, и беспрерывно повторяли. Например, Euronews TV опубликовал около 40 новостей, статей и репортажей о событиях, а BBC News 9 статей и репортажей. Статистические показатели говорят о том, что 44-дневная Отечественная война попала в повестку дня мировых СМИ и стала трендовой темой. Помимо французского телеканала TF1, в ходе 44-дневной войны давлению и угрозам со стороны армянской диаспоры подверглись также сотрудники итальянской газеты «La Repubblica» и газеты «The New York Times» в США. благодаря объективной информации, которую они распространяли. Проблема приобрела настолько масштабный характер, что многие международные организации, в том числе «Репортеры без границ», Европейская федерация журналистов и Международная федерация журналистов, выступили с заявлениями, осуждающими этот факт. На фоне всех этих фактов тот факт, что армянская сеть использовала все негражданские средства, не могла помешать освещению правды о карабахском конфликте в мировых СМИ. Хотя небольшое количество трансграничных СМИ были инструментом для махинаций армянской сети, подавляющее большинство построило свою работу профессионально и освещало правильную позицию Азербайджана. Несмотря на непрекращающиеся атаки армянских лоббистских и диаспорских организаций и проармянских сил, Азербайджану удалось выстоять перед лицом иностранного давления и выиграть информационную войну. Резкие различия в отношении турецких и российских СМИ, имеющих доступ и влияние на международную аудиторию, к темам, связанным с Азербайджаном, вовсе не удивительны. Ряд важных событий 2020 года – особенно обострение ситуации вокруг армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, известные бои под Товузом, наконец, отношение турецких СМИ к начавшейся 27 сентября Отечественной войне основано на международное право и объективность, а вот насчет российских СМИ такое сказать невозможно.

В целом различия в характере отношений между государствами и обществами серьезно сказываются и на медийном уровне. Проведенные анализы основаны на новости и аналитические материалы других телеинформационных агентств России («Россия 24», «НТВ», «ОРТ», «ТАСС», «Инфотека.ру», «Лента.ру» и др.). Во время военных действий эти агентства уделили обширное место информациям об Азербайджане[6]. С июля 2020 года наблюдается рост динамики трансляции новостей об Азербайджане в СМИ Турецкой Республики. Haber Gobal», «SNN Türk», «TRT Haber», «ATV», «Haber Türk», «Star» и другие телеканалы братской страны оказывали серьезную политическую и моральную поддержку Азербайджану на информационном фронте не только во время боях под Товузом, но и в дни Отечественной войны[7].

На фоне всех этих реалий на нынешнем этапе у Азербайджана есть серьезная потребность в активной работе с российскими СМИ, в формировании объективного мнения о нашей стране в СМИ этой страны. После военно-политической победы в Отечественной войне одним из самых важных и актуальных вопросов является доказательство беспочвенности лживой пропаганды против Азербайджана, проводимой средствами массовой информации в сфере влияния армян, и нейтрализация информационных угроз.

Оценивая деятельность трансграничных СМИ в контексте 44-дневной войны, необходимо особо отметить интервью, данные Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым ведущим СМИ разных стран мира. Эти интервью сыграли роль идеологического щита от врага и донесли до мировой общественности полную информацию о карабахской войне, ее исторических корнях, современном этапе и справедливой позиции Азербайджана.

За короткий срок – 44 дня Президент Ильхам Алиев дал интервью 26 всемирно известным средствам массовой информации. В их числе также заняли место такие всемирно известные СМИ как «Россия-1» (29.09.2020), телеканал «Аль-Джазира» (02.10.2020), телеканал «Аль-Арабия» (04.10.2020), ТРТ Haber (10.05.2020), «Первый канал» (06.10.2020), CNN-Türk (07.10.2020), Euronews TV (07.10.2020), CNN International (09.10.2020), Sky News TV (09.10.2020), РБК ТВ (Россия, 10.10.2020 ), Haber Global TV (12.10.2020), Haber Türk TV (13.10.2020), France 24 TV (14.10.2020), NTV (Турция, 15.10.2020), РИА Новости (15.10.2020), A Haber TV (16.10.2020), Информационное агентство ТАСС (19.10.2020), газета «Nikkei» (Япония, 21.10.2020), газета «Фигаро» (Франция, 24.10.2020), телеканал «Fox News» (25.10.2020), RAI -1 TV (Италия, 26.10.2020), Интерфакс (28.10.2020), ARD TV (Германия, 31.10.2020), газета «La Repubblica» (Италия, 04.11.2020), EFE News Agency (Испания, 05.11.2020), всемирно известных СМИ, таких как «BBC News» (09.11.2020)[8].

Борьба с информационными угрозами в социальных сетях и цифровых платформах

В центре внимания также находилась профилактика идеологического террора – информационных провокаций, осуществляемых Арменией и проармянскими кругами в социальных сетях и цифровых платформах против нашей страны. Официальные лица этой страны сделали такие необоснованные заявления как «якобы отправка Министерством обороны Азербайджана на фронт, боевые действия больше военнослужащих талышского, лезгинского, аварского и др. происхождения», а также о якобы «дискриминации» национальных меньшинств. В дни контрнаступательных операций Армения, поднявшая в ложной форме вопрос о «национальных меньшинствах в Азербайджане», попыталась усилить информационные провокации в этом направлении[9]. Однако безосновательность этих претензий армян азербайджанские власти доказали эффективными ответными мерами. В то время, в статьях анализировался тот факт, что представители малочисленных народов веками жили в условиях мирного, дружеского соседства и солидарности с азербайджанцами, считали Азербайджан своей родиной, демонстрировали единство в национальных вопросах, а также то, что агрессорское руководство Армении всерьез обеспокоены этим, доминировали в местных и зарубежных средствах массовой информации. Во время 44-дневной Отечественной войны Армения и проармянские круги распространяли ложную и клеветническую информацию о нашей стране в основном в каналах Facebook и Telegram. Армяне, проживающие в разных странах, вели коварную пропаганду против Азербайджана через свои личные «Телеграм»-каналы, пытались муссировать так называемый несостоявшийся марионеточный режим и так называемый «статусный» вопрос в Нагорном Карабахе. Армянские блогеры пытались в искаженном виде донести до международного сообщества суть происходящих в регионе процессов[10].

Азербайджанская сторона обеспечила нейтрализацию отдельных информационных угроз, активно работая над Telegram-каналом. В настоящее время среди активных пользователей «Телеграм» есть россияне, а также русскоязычная аудитория. В этой аудитории крайне необходимо сформировать объективное общественное мнение об Азербайджане. Не секрет, что армяне уже много лет пытаются сформировать в российском обществе мнение, не отражающее истину, исходя из фактора религиозной близости. Вызывает беспокойство и большая часть негативной и необъективной информации об Азербайджане в Telegram-каналах, управляемых российскими блогерами. В российских СМИ («Инфотека.ру», «Регнум.ру», телеканале «Lifenews», «Взгляд.ру» и др.) распространилась необоснованная и ложная информация о якобы имевших место случаях использования Азербайджаном в войне «наемников-исламистов». С учетом того, что руководители этих СМИ находятся под влиянием армянской диаспоры и лобби с большими финансовыми возможностями, велась работа в направлении нейтрализации этих угроз[11]. Одним из важнейших моментов в ходе боевых действий была защита своих информационных источников от влияния противника, и азербайджанская сторона с этой задачей справилась. Согласно информации, за время войны было организовано 2678 кибератак на государственные информационные ресурсы, и эти атаки были успешно предотвращены.

В настоящее время, несмотря на окончание 44-дневной Отечественной войны, информационная война между Арменией и нашей страной все еще продолжается на самом напряженном уровне. Следует напомнить, что 44-дневная война велась не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Помимо командования боями, глава государства дал более 30 интервью самым влиятельным мировым телеканалам и информационным агентствам. При этом информационной манипуляции армян также был нанесен серьезный удар. Следует отметить, что военно-политическое руководство Армении, потерпевшей поражение в 44-дневной войне, видит выход в том, чтобы ввести в заблуждение свой народ ложной информацией. Страна-террорист, которая в течение 44 дней предоставляла армянской и мировой общественности фейковую информацию, также потерпела поражение от Азербайджана в информационной войне. На самом деле Пашинян с первого дня понимал, что его ждет тяжелое и унизительное поражение. Поэтому с первых дней войны против Азербайджана и контрнаступательной операции Баку он запретил деятельность социальных сетей, буквально начал репрессии и угрозы в отношении представителей местных и зарубежных СМИ, распространяющих достоверную информацию о ходе войны. Правильная и разумная информационная политика, проводимая Азербайджаном, позволила донести до мира правду о том, что произошло в Карабахе. Все это еще раз показывает, что информация играет достаточно большую роль в эпоху современных конфликтов и войн и имеет исключительное значение с точки зрения обеспечения информационной безопасности государства.

Теймур Гасымлы, докторант международных отношений Стамбульского университета, политолог

Статья опубликована в рамках проекта «44-дневная Отечественная война и ее отражение в социальных сетях» Общественного союза демократии и женских инициатив при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.

Редакция не несет ответственности за выраженное в статье мнение.

