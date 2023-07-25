В Турции бушуют лесные пожары (видео)

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В турецком Кемере бушуют пожары в опасной близости от отелей. Огнем охвачены три провинции: Анталья, Маниса и Кахраманмараш. В данный момент о пострадавших информации нет. Пожарные пытаются остановить распространение пламени, сообщают СМИ.

По информации различных Telegram-каналов, огонь распространяется в районе «Фазелис Бей» со стороны отеля «Квинс Парк». Также огонь хорошо видно из отеля «Мираж».

Пока об эвакуации туристов речь не идет.

Пламя почти дошло до отелей в поселке Гёйнюк. Зарево видно за несколько километров от Антальи. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра и приближается к населенным пунктам.

Зарево видно из отеля Mirada del mar в посёлке Гёйнюк – примерно в 5 км от огня.

В тушении задействованы 24 самолета, 100 вертолетов и 10 БПЛА.