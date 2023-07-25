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На ж/д дороге Барда-Евлах тепловоз столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие

На ж/д дороге Барда-Евлах тепловоз столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие

25 июля около 03:50 во время движения тепловоза, принадлежащего ЗАО «Азербайджанские железные дороги», на железнодорожной линии Барда-Евлах автомобиль марки «Шевроле Круз» с государственным регистрационным номером 32-ВС-687 пытался пересечь железнодорожный переезд.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО.

Хотя машинист выполнил экстренное торможение, столкновение оказалось неизбежным из-за небольшого тормозного пути. В результате происшествия водитель автомобиля и один пассажир получили травмы, пострадавшие были доставлены в больницу машиной скорой помощи.

«Вновь призываем водителей транспортных средств строго соблюдать требования статьи 44 Закона «О дорожном движении» Азербайджанской Республики, продолжать движение на железнодорожных переездах, уступив дорогу поезду», – добавили в пресс-службе АЖД.

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